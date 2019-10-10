Футбол
MetaratingsПутин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов. С такой инициативой выступил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
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Червиченко назвал утопией идею создания фонда финансирования футбольных клубов
RT на русском11 октября в 12:16
Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов
Rambler News Service10 октября в 11:23
Колхоз вместо соревнования кошельков. Схема поддержки футбольных клубов может измениться
ТАСС Спорт10 октября в 14:44
Владимир Путин: «Единый фонд поддержки спортклубов был бы более справедливым, чем „соревнование кошельков“»
Sportbox.RU10 октября в 12:17
Путин одобрил идею «футбольного колхоза» с равным распределением денег по клубам
Интерфакс-Спорт10 октября в 11:45
Глава попечительского совета РФС прокомментировал идею Путина о фиансировании клубов
Спорт-Экспресс10 октября в 15:41
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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек
Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек. Об этом сообщает агентство «Киодо».
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Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
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Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 11 октября в 04:06
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Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»
Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.
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Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс.
Вести.Ru 02:58
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Познер подчеркнул, что не может назвать Соловьева своим коллегой.
RuNews24.ru вчера в 09:29
Политика
Российский МИД назвал размер долга США перед ООН
США являются главным неплательщиком взносов в Организацию объединенных наций (ООН), что свидетельствует о попытках Вашингтона подорвать работу организации.
РБК 03:55
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 октября в 15:00
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru вчера в 16:59
Экономика
Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС
Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил за использование расчетов в рублях и евро для транзакций в нефтегазовой сфере.
ТАСС 02:52
Армия и оружие
Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром
Военный беспилотный летательный аппарат США XQ-58A Valkyrie сдуло ветром во время третьего испытательного полета.
iReactor вчера в 22:23
Происшествия
Подозреваемый назвал причину убийства 9-летней девочки в Саратове
Напомним, тело Лизы Киселевой было обнаружено в одном из гаражей сегодня ночью.
СаратовБизнесКонсалтинг 11 октября в 04:58
Политика
В Польше стартовали парламентские выборы
В Польше открылись избирательные участки в рамках очередных парламентских выборов.
RT на русском 01:44
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В ночь с 12 на 13 октября в американском Чикаго состоялся вечер бокса, главными событиями которого стали поединки с участием украинца Александра Усика, дебютирующего в супертяжелом весе, и россиянина Дмитрия Бивола, в шестой раз защищающим титул чемпиона мира среди полутяжей по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Газета.Ru 03:18
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Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 11 октября в 04:46
Армия и оружие
Турция захватила населенный пункт на северо-востоке Ракки
«Войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук на северо-востоке Ракки», — говорится в заявлении.
Известия 03:55
Футбол
Сборная Италии вышла на Евро-2020
Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Газета.Ru вчера в 17:24
Спорт
Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон меньше, чем за два часа
Впервые Элиуд Кипчоге пытался преодолеть марафон меньше, чем за два часа, в мае 2017 года. В итальянском Монце он пробежал за 2:00:25.
Профиль вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Ольга Ушакова в четвертый раз станет мамой
Примечательно, что телеведущая в третий раз стала мамой всего полтора года назад.
7Дней.ру вчера в 16:00
Общество
Жители Екатеринбурга выбирают место для храма Святой Екатерины
В воскресенье в Екатеринбурге проходит опрос по месту строительства храма Святой Екатерины.
Вести.Ru 03:50
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 11 октября в 12:47
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 11 октября в 13:52
Авто
В Сети вспомнили о модели УАЗ-31512 для американского рынка
В США УАЗы завез автолюбитель и знаток внедорожной техники Уильям Андерсон, который также решил, что новый автомобиль придется по вкусу американцам.
SpeedMe вчера в 08:18
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Кашире
Среди погибших один ребенок и еще двое детей получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ТАСС вчера в 21:12
Происшествия
ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД
Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
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