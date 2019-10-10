Футбол
MetaratingsПутин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов. С такой инициативой выступил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
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Путин одобрил идею «футбольного колхоза» с равным распределением денег по клубам
Интерфакс-Спортвчера в 11:45
Колхоз вместо соревнования кошельков. Схема поддержки футбольных клубов может измениться
ТАСС Спортвчера в 14:44
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Происшествия
В Саратове прошел стихийный митинг после убийства девятилетней девочки
Новая газета 02:04
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Общество
Глубоко беременная Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет
Глубоко беременная Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет Энн Хэтэуэй продемонстрировала уже большой живот.
Экспресс газета 03:08
Общество
Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру.
Ведомости 06:48
Единоборства
Путин рассказал боксерам о том, как ему сломали нос на тренировке
Владимир Путин, лидер Российской Федерации, поведал боксерам о том, что во время тренировочного боя ему сломали нос.
Discover24 06:44
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Игры
Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare
Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru вчера в 00:00
Гаджеты
Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS
Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews вчера в 12:38
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Российская газета 03:30
Армия и оружие
В ЛНР заявили о готовности начать разведение сил у Золотого
«Представители Народной милиции ЛНР, прибывшие сегодня в район Золотого, чтобы предпринять третью попытку начать предусмотренное Минскими соглашениями возобновление разведения сил и средств, запустили сигнальную ракету белого цвета, подтвердив готовность начать отвод подразделений Республики», — говорится в сообщении telegram-канала «Марочко Live».
Новостной фронт 05:23
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные болезни младенцев
По данным за 2018 год, чаще всего у детей в возрасте до года выявляли болезни органов дыхания - было зафиксировано более 2 млн случаев.
Доктор Питер 03:30
Происшествия
Мантуров отверг связь катастрофы в «Шереметьево» с проблемами SSJ-100
Катастрофа Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", который сгорел после жесткой посадки в "Шереметьево", была связана с человеческим фактором, а не с недостатками самолета, заявил "России 24" глава Минпромторга Денис Мантуров.
Интерфакс 05:28
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Технологии
В Британии выпустили первую банковскую карту из чистого золота
В Великобритании Королевский монетный двор выпустил первую банковскую карту из чистого золота, сообщает 11 октября Daily Mail.
REGNUM 03:54
Армия и оружие
В Турции заявили о ликвидации «342 террористов» в ходе операции в САР
RT на русском 06:41
Армия и оружие
Ракету Судного дня показали изнутри
В США представили так называемый "навигатор Судного дня" – систему наведения легендарной ядерной ракеты LGM-118A "Миротворец".
Утро.ru 06:21
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Армия и оружие
На новом малом ракетном корабле «Советск» поднимут флаг ВМФ
На новом малом ракетном корабле «Советск» поднимут флаг Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба Балтийского флота.
АиФ Калининград вчера в 15:38
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Шоу-бизнес
Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк
Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.
Телепрограмма вчера в 23:06
Волейбол
Мужская сборная России победила Италию на КМ по волейболу
RT на русском 04:31
Политика
В ЕС отреагировали на угрозы Эрдогана выпустить в Европу беженцев
Угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустить в Европу беженцев в случае, если Евросоюз назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, неприемлимы.
Известия 05:46
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Происшествия
Защита Голунова попросила Генпрокуратуру передать дело в ФСБ
Защита журналиста Ивана Голунова обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие Главного управления Следственного комитета России (СКР) и с просьбой передать материалы дела в Федеральную службу безопасности (ФСБ), сообщил «Интерфаксу» адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 06:24
Авто
Мантуров назвал объем заказов на автомобили Aurus
В рамках интервью с главой Минпромторга Денисом Мантуровым стало известно, что на новые автомобили роскошной российской марки Aurus поступило уже более 600 предварительных заказов.
32CARS.ru 05:19
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском вчера в 18:28