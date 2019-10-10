Футбол

Rambler News ServiceRambler News ServiceПутин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов

Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.
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Хохлов рассказал о последствиях создания фонда финансирования ФК

RT на русском12:19

Глава попечительского совета РФС прокомментировал идею Путина о фиансировании клубов

Спорт-Экспрессвчера в 15:41

Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов

Rambler News Serviceвчера в 11:23

Владимир Путин: «Единый фонд поддержки спортклубов был бы более справедливым, чем „соревнование кошельков“»

Sportbox.RUвчера в 12:17

Владимир Путин: «Единый фонд поддержки спортклубов был бы более справедливым, чем „соревнование кошельков“»

Матч ТВвчера в 12:17

Путин одобрил идею «футбольного колхоза» с равным распределением денег по клубам

Интерфакс-Спортвчера в 11:45

Колхоз вместо соревнования кошельков. Схема поддержки футбольных клубов может измениться

ТАСС Спортвчера в 14:44
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 12:31, Вашингтон
Шоу-бизнес

Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Газета.Ru 08:33
Экономика

ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов

Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
ТАСС 10:44
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове

В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:53
Армия и оружие

Глава МИД Турции объяснил причины покупки Анкарой ЗРК С-400 у России

Известия 05:39
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Политика

В Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения

В ходе 14-часового пресс-марафона в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года.
РБК 11:34
Футбол

Дзюба открыл счет в матче с шотландцами

ProstoProSport вчера в 16:06
Политика

Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии

По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.
Евразия Daily 09 октября в 22:35
Происшествия

На борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 находились россияне

Известия 08:58
Экономика

Левин прокомментировал законопроект о значимых информресурсах

Документом предлагается внести понятие «значимого информационного ресурса сети интернет», установив к таким ресурсами требование иметь не более 20 процентов иностранного участия в уставном капитале.
Парламентская газета вчера в 14:24
Армия и оружие

Разведка ЛНР обнаружила ЗРК «Бук» на позициях ВСУ в Донбассе

ФАН 11:34
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Футбол

«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 08:19
Технологии

Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян

Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус вчера в 17:17
Здоровье

Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей

Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 07:47
Гаджеты

Создатель Android разработал и выпустил смартфон-пульт

Создатель ОС Android Энди Рубин разработал и выпустил уникальный смартфон с революционным дизайном.
МонаВиста вчера в 01:24
Технологии

Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg впервые представила два экспериментальных образца биоразлагаемых бутылок из бумаги.
ТАСС 09:26
Политика

Против силового сценария на Донбассе выступает большинство украинцев

52% поддерживают политический процесс урегулирования. При этом за отделение ЛДНР от Украины выступают лишь 12% против 73%.
Новостной фронт 10:00
Экономика

«Яндекс. Такси» и «Везет» подали новое ходатайство в ФАС

"Яндекс.Такси" внесла новое ходатайство по сделке с ГК "Везет" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, отозвав предыдущее в связи с изменением структуры сделки.
ТАСС 10:20
Общество

Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Политика

Василий Волга: Симферополь превращается в столицу

Казалось бы, давно уже пора привыкнуть: пять лет разрушения и бесцельности на Украине, в противовес развитию и целенаправленному созиданию в Крыму, царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой, но не могу.
Новостной фронт 08:35
Музыка

Иван Дорн выпустил трек с использованием пения вымирающих птиц

Наша версия 07:37
Происшествия

Напавшего на людей в ТЦ в Манчестере подозревают в совершении теракта

Мужчина, напавший с ножом на посетителей торгового центра в британском Манчестере, подозревается в совершении теракта.
Известия 10:54
Кино

«Джокер» вошел в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса попал в десятку лучших картин по версии базы данных IMDb.
Реальное время вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой

Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
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Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Политика

Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»

Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Известия 10:34
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Как работают Яндекс.Новости?
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