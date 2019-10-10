Футбол
Rambler News ServiceПутин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов
Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.
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Глава попечительского совета РФС прокомментировал идею Путина о фиансировании клубов
Спорт-Экспрессвчера в 15:41
Путин одобрил идею «футбольного колхоза» с равным распределением денег по клубам
Интерфакс-Спортвчера в 11:45
Колхоз вместо соревнования кошельков. Схема поддержки футбольных клубов может измениться
ТАСС Спортвчера в 14:44
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 12:31, Вашингтон
Экономика
ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов
Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
ТАСС 10:44
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове
В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:53
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Политика
В Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения
В ходе 14-часового пресс-марафона в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года.
РБК 11:34
Футбол
Дзюба открыл счет в матче с шотландцами
ProstoProSport вчера в 16:06
Политика
Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии
По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.
Евразия Daily 09 октября в 22:35
Экономика
Левин прокомментировал законопроект о значимых информресурсах
Документом предлагается внести понятие «значимого информационного ресурса сети интернет», установив к таким ресурсами требование иметь не более 20 процентов иностранного участия в уставном капитале.
Парламентская газета вчера в 14:24
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 08:19
Технологии
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус вчера в 17:17
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 07:47
Гаджеты
Создатель Android разработал и выпустил смартфон-пульт
Создатель ОС Android Энди Рубин разработал и выпустил уникальный смартфон с революционным дизайном.
МонаВиста вчера в 01:24
Технологии
Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg впервые представила два экспериментальных образца биоразлагаемых бутылок из бумаги.
ТАСС 09:26
Политика
Против силового сценария на Донбассе выступает большинство украинцев
52% поддерживают политический процесс урегулирования. При этом за отделение ЛДНР от Украины выступают лишь 12% против 73%.
Новостной фронт 10:00
Экономика
«Яндекс. Такси» и «Везет» подали новое ходатайство в ФАС
"Яндекс.Такси" внесла новое ходатайство по сделке с ГК "Везет" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, отозвав предыдущее в связи с изменением структуры сделки.
ТАСС 10:20
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Политика
Василий Волга: Симферополь превращается в столицу
Казалось бы, давно уже пора привыкнуть: пять лет разрушения и бесцельности на Украине, в противовес развитию и целенаправленному созиданию в Крыму, царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой, но не могу.
Новостной фронт 08:35
Музыка
Иван Дорн выпустил трек с использованием пения вымирающих птиц
Наша версия 07:37
Происшествия
Напавшего на людей в ТЦ в Манчестере подозревают в совершении теракта
Мужчина, напавший с ножом на посетителей торгового центра в британском Манчестере, подозревается в совершении теракта.
Известия 10:54
Кино
«Джокер» вошел в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса попал в десятку лучших картин по версии базы данных IMDb.
Реальное время вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 11:41
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Политика
Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»
Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Известия 10:34
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28