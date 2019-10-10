Футбол
MetaratingsПутин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов. С такой инициативой выступил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
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Колхоз вместо соревнования кошельков. Схема поддержки футбольных клубов может измениться
ТАСС Спортвчера в 14:44
Путин одобрил идею «футбольного колхоза» с равным распределением денег по клубам
Интерфакс-Спортвчера в 11:45
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Происшествия
Жители Саратова хотели устроить самосуд над убийцей 9-летней девочки
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Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии
Армия и оружие
Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве
Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Армия и оружие
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал Турцию «сильным и важным» союзником
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать альянс в случае санкций США против Турции, отметив лишь, что Анкара остается в глазах альянса важным и приверженным союзником.
Политика
Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить поход на Москву
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Общество
Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Космос
Роскосмос хочет использовать на Луне роботов и 3D-принтеры
Как сообщает «Интерфакс», головное учреждение Роскосмоса — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) — должен к концу 2021 года провести необходимые исследования для лунной миссии.
Политика
Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за России
В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом».
Экономика
Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»
МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
Кино
В фильме о Началовой сыграет двойник Пугачевой
Роль Аллы Пугачевой отдана Мирабелле Стрельцовой, полуфиналистке "Минуты славы" и вокальному двойнику Пугачевой.
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Общество
СПбГУ может выделить преподавателям жилье у нового кампуса в Пушкине
Общество
В Британии выпустили первую банковскую карту из 18-каратного золота
Для клиентов, которые «ценят предметы роскоши», Королевский монетный двор выпустил первую банковскую дебетовую карту из чистого золота.
Политика
Раскрыто имя нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп назначит заместителя госсекретаря США Джона Салливана новым послом в России.
Происшествия
Мэрия Саратова поможет с похоронами убитой Лизы Киселевой
Мэрия Саратова обещала помочь с похоронами убитой девятилетней Лизы Киселевой.
Интернет
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Происшествия
«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона
В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Армия и оружие
Эксперт описал действия России, в случае любой направленной агрессии
Военный специалист издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что если в отношении России будет проявлена любая агрессия, то Москва незамедлительно ответит массированным ударом.
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Общество
Памятник Сталину установили в поселке в Хабаровском крае
Житель Хабаровского края установил возле своего дома в селе Сосновка памятник Иосифу Сталину, сообщили ТАСС в хабаровском краевом отделении КПРФ.
Общество
На Японию обрушится самый мощный за последние 60 лет тайфун
Тайфун "Хагибис" приближается к Японии с юго-востока со скоростью 25 километров в час. Авиакомпании отменили более 800 рейсов.