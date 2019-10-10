Футбол

MetaratingsMetaratingsПутин поддержал создание единого футбольного фонда в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов. С такой инициативой выступил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
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Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.
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Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
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Как сообщает «Интерфакс», головное учреждение Роскосмоса — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) — должен к концу 2021 года провести необходимые исследования для лунной миссии.
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Роль Аллы Пугачевой отдана Мирабелле Стрельцовой, полуфиналистке "Минуты славы" и вокальному двойнику Пугачевой.
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Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
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Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
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Раскрыто имя нового посла США в России

Президент США Дональд Трамп назначит заместителя госсекретаря США Джона Салливана новым послом в России.
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Мэрия Саратова обещала помочь с похоронами убитой девятилетней Лизы Киселевой.
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Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян

Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
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