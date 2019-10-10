Очень важен вопрос создания такой системы управления, при которой корпорации и частные компании будут переводить деньги в фонд. Такая система обеспечит эффективное и качественное использование тех средств, которые впоследствии будут из этого фонда направляться на поддержку различных клубов.

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов. С такой инициативой выступил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Политика Трамп разрешил Минфину вводить санкции против Турции Президент США Дональд Трамп предоставил Министерству финансов США «весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций» против Турции, заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.

Кино Marvel может снять женское супергеройское кино Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.

Происшествия В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

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