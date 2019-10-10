Футбол
MetaratingsПутин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов. С такой инициативой выступил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
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Очень важен вопрос создания такой системы управления, при которой корпорации и частные компании будут переводить деньги в фонд. Такая система обеспечит эффективное и качественное использование тех средств, которые впоследствии будут из этого фонда направляться на поддержку различных клубов.
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Путин одобрил идею «футбольного колхоза» с равным распределением денег по клубам
Интерфакс-Спортвчера в 11:45
Колхоз вместо соревнования кошельков. Схема поддержки футбольных клубов может измениться
ТАСС Спортвчера в 14:44
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