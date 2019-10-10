Футбол

РБКРБКПутин поддержал создание фонда поддержки спортивных клубов

Владимир Путин назвал справедливым создание единого фонда поддержки спонсорами спортивных клубов, сообщает ТАСС. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.
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