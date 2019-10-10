Футбол
РБКПутин поддержал создание фонда поддержки спортивных клубов
Владимир Путин назвал справедливым создание единого фонда поддержки спонсорами спортивных клубов, сообщает ТАСС. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.
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Спорт-Экспресс10 октября в 15:41
Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов
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Sportbox.RU10 октября в 12:17
Путин одобрил идею «футбольного колхоза» с равным распределением денег по клубам
Интерфакс-Спорт10 октября в 11:45
Колхоз вместо соревнования кошельков. Схема поддержки футбольных клубов может измениться
ТАСС Спорт10 октября в 14:44
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