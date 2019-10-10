Футбол
Lenta.ruПутин высказался об идее футбольного «колхоза»
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов. Слова главы государства передает ТАСС.
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Это значит все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд и оттуда они справедливо распределятся по всем остальным командам. Я думаю, что такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня: соревнование кошельков происходит.
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Спонсорский колхоз: в России может быть создан единый спонсорский фонд для профессионального футбола
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Путин одобрил идею «футбольного колхоза» с равным распределением денег по клубам
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