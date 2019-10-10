Футбол
ИзвестияПутин одобрил создание футбольного «колхоза»
Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу создания фонда для финансирования российских футбольных клубов, деньги из которого будут справедливо распределяться по командам.
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Спонсорский колхоз: в России может быть создан единый спонсорский фонд для профессионального футбола
Bookmaker-ratings.ru11:09
Путин одобрил идею «футбольного колхоза» с равным распределением денег по клубам
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Советы по дому. Лайфхаки вчера в 05:27
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Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
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Автор серии картин "Петербургские коты" и эмблемы музея кошек в Санкт-Петербурге, художник Владимир Румянцев скончался накануне, 9 октября, ему было 62 года.
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Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
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