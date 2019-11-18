Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что Путин поддержал проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска, наложив на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".
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Ремонт улицы Петра Алексеева и моста через реку Шестаковку завершают в Якутске

Якутия 2408:35

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

РИА Новости16:50

Глава Якутии допустил финансирование моста через Лену иностранцами

Известия13:13

Айсен Николаев выразил надежду на то, что мост через реку Лену построят к 2025 году

ИА ЯСИА08:32

Кремль сообщил о поручении Путина построить мост через Лену

РБК17:02

Глава Якутии подтвердил строительство первого моста через реку Лену

Ведомости06:09

Глава Якутии подтвердил одобрение Путиным строительства моста через Лену

Коммерсантъ06:34
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Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде

Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
РБК 06:12
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СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК 17:29
Футбол

Сборная Италии разгромила команду Армении

В Палермо завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J, где сборная Италии принимала команду Армении.
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 16:23
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Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок

Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок Рынок гейминга в России растет второй год подряд: за первые девять месяцев 2019 года россияне только на приставки потратили около 7,3 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 12:00
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С некоторых пор в прессе пошли разговоры о том, что у Евгения Плющенко в Питере есть молодая любовница модель, с которой он состоит в связи уже более 2-х лет.
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Технологии

Автомобилисты в России смогут оценивать состояние двигателя по звуку

Программа запишет звук работающего двигателя и отправит данные на анализ в облачную службу, построенную с применением алгоритмов искусственного интеллекта.
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Общество

Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями

Общественное телевидение России вчера в 03:21
Авто

«GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva

Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.
Известия 11:04
Теннис

Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru 17:33
Гаджеты

Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Anonsens 16 ноября в 01:13
Наука

Добавки омега-3 не снижают риск системного воспаления: исследование

Авторы нового исследования пришли к выводу, что ни витамин D, не омега-3 жирные кислоты не были эффективными в снижении системного воспаления.
МКБ-11 03:57
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Общество

На Сахалине ожидают сильный снегопад

REGNUM 00:12
Происшествия

На акции протеста в Тбилиси задержали 37 человек

РБК 17:29
Армия и оружие

Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
REGNUM 09:47
Авто

Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail

Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
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Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные

ТАСС вчера в 16:15
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Сайнс и сотрудники «Макларена» отпраздновали 3-е место на подиуме

Чемпионат вчера в 16:28
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ 17:10
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Общество

Приставы попросили полный доступ к кредитным историям россиян

Приставов предлагается включить в число тех, кто имеет право получать дополнительные закрытые отчеты из бюро кредитных историй БКИ по запросу.
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Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная» в США из-за проблем с визами

Команда конкурса "Мисс Россия" предприняла все усилия, чтобы РФ участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная" в США в Атланте 8 декабря, но из-за организационных несостыковок и сложностей с оформлением визы от участия пришлось отказаться, сообщила РИА Новости директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк.
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В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
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Анастасия Решетова впервые вышла в свет спустя месяц после родов

Анастасия Решетова впервые вышла в свет спустя месяц после родов К слову, Анастасия не в первый раз отлучается от новорожденного сына.
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Кардиолог заявил об опасности электронных сигарет и вейпов

Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил об опасности электронных сигарет и вейпов и предупредил, что они не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.
МедиаПоток вчера в 04:02
Киберспорт

Gambit уступила J.Storm на старте MDL Major

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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

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Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

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