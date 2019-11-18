Общество
РИА НовостиПутин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену
Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что Путин поддержал проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска, наложив на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".
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Экономика
Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде
Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
РБК 06:12
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК 17:29
Футбол
Сборная Италии разгромила команду Армении
В Палермо завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J, где сборная Италии принимала команду Армении.
Вести.Ru 16:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 16:23
Экономика
Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок
Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок Рынок гейминга в России растет второй год подряд: за первые девять месяцев 2019 года россияне только на приставки потратили около 7,3 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ничего не имеет против любовницы Евгения Плющенко
С некоторых пор в прессе пошли разговоры о том, что у Евгения Плющенко в Питере есть молодая любовница модель, с которой он состоит в связи уже более 2-х лет.
Paparazzi.ru 16 ноября в 03:54
Технологии
Автомобилисты в России смогут оценивать состояние двигателя по звуку
Программа запишет звук работающего двигателя и отправит данные на анализ в облачную службу, построенную с применением алгоритмов искусственного интеллекта.
3DNews 09:26
Общество
Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями
Общественное телевидение России вчера в 03:21
Авто
«GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva
Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.
Известия 11:04
Гаджеты
Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Anonsens 16 ноября в 01:13
Наука
Добавки омега-3 не снижают риск системного воспаления: исследование
Авторы нового исследования пришли к выводу, что ни витамин D, не омега-3 жирные кислоты не были эффективными в снижении системного воспаления.
МКБ-11 03:57
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Общество
На Сахалине ожидают сильный снегопад
REGNUM 00:12
Армия и оружие
Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
REGNUM 09:47
Авто
Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail
Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
Новые автомобили 08:29
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные
ТАСС вчера в 16:15
Автоспорт
Сайнс и сотрудники «Макларена» отпраздновали 3-е место на подиуме
Чемпионат вчера в 16:28
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ 17:10
Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Общество
Приставы попросили полный доступ к кредитным историям россиян
Приставов предлагается включить в число тех, кто имеет право получать дополнительные закрытые отчеты из бюро кредитных историй БКИ по запросу.
Чита.Ру 17:55
Общество
Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная» в США из-за проблем с визами
Команда конкурса "Мисс Россия" предприняла все усилия, чтобы РФ участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная" в США в Атланте 8 декабря, но из-за организационных несостыковок и сложностей с оформлением визы от участия пришлось отказаться, сообщила РИА Новости директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк.
РИА Новости 16:03
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:09
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые вышла в свет спустя месяц после родов
Анастасия Решетова впервые вышла в свет спустя месяц после родов К слову, Анастасия не в первый раз отлучается от новорожденного сына.
Вокруг ТВ 15:50
Здоровье
Кардиолог заявил об опасности электронных сигарет и вейпов
Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил об опасности электронных сигарет и вейпов и предупредил, что они не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.
МедиаПоток вчера в 04:02
Киберспорт
Gambit уступила J.Storm на старте MDL Major
Чемпионат 16 ноября в 10:44
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
RuNews24.ru 08:45