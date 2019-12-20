Политика
ТВ ЦентрПутин поддержал украинскую идею по «нормандскому формату»
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Владимир Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате". Сегодня в Санкт-Петербурге президент встретился с министром финансов Антоном Силуановым и лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Речь зашла о ситуации в Донбассе.
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