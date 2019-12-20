Владимир Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате". Сегодня в Санкт-Петербурге президент встретился с министром финансов Антоном Силуановым и лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Речь зашла о ситуации в Донбассе.

Политика Москва и Киев договорились по газу Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».

Политика В МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях Замглавы МИД Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в украинском парламенте прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об исконно русских землях.

Общество РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.

Религия Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Политика Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко В свою очередь посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров 7 декабря, заявил, что президентам удалось согласовать проекты «дорожных карт» по вопросам сотрудничества таможенных служб и электроэнергетики.

Экономика Китайская компания хочет поучаствовать в программе реновации в Москве Китайская China Railway (CRCC) может приобрести у властей Москвы почти 50% АО "Моспроект", занимающегося проектированием домов для программы реновации жилья в столице, написала газета РБК.

Религия Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину «За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.

Политика Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем Президент РФ Владимир Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и в преддверии Нового года.

Общество Суд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами Красногорский городской суд Московской области признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.