Политика
ИзвестияПутин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель
Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
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У нас переговоры тем не менее проходят с партнёрами по некоторым вопросам. Но сама по себе идея мне нравится. Так что давайте юристам поручим, попросим их сформулировать это должным образом.
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Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца по делу о растрате
31 января Басманный суд заочно арестовал двоих сыновей Бориса Минца — Дмитрия и Александра на два месяца.
Наука
Запахи «второй половинки» улучшили качество сна
Запах партнера по романтическим отношениям положительно влияет на качество сна — даже если этот самый партнер не спит рядом с вами.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Как стало известно, на одно только платье Лена потратила, по самым скромным подсчётам, 10 миллионов рублей.
Кино
В Сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Экономика
Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов
Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.
Политика
Глава ЦИК назвала стоимость голосования по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК отметила, что голосование по законопроекту о поправках в Конституцию будет проходить в сокращенном варианте, без сбора подписей и регистрации кандидатов, но придется потратить значительную сумму на информационное освещение мероприятия для граждан России всеми доступными способами.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес после недавних событий в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Происшествия
На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 7
Как сообщает Телеграм-канал "На РубежУ", за 46 секунд произошло сразу четыре подземных толчка магнитудой 7. По данным Телеграм-канала Shikotan-News, было два землетрясения, они зафиксированы в 103 км от города Курильск.
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Кино
Сапковский о «Ведьмаке»: «Цвет кожи в моих книгах не указывается — авторы адаптаций могут творить свободно»
Анджей Сапковский заявил, что не указывал конкретный цвет кожи для персонажей из «Ведьмака», поэтому авторы адаптаций могут фантазировать.
Политика
Кадыров оценил слова Путина о семье и браке
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию.
Футбол
«Реал» выплатит 120 миллионов евро отступных за Лаутаро Мартинеса
На футболиста ранее претендовала «Барселона», которая видит в Мартинесе идеальную замену 33-летнему Луису Суаресу.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт из-за отказа в прокате
Представитель проекта Дарья Виолина сообщила о подаче иска в Арбитражный суд Москвы.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Происшествия
Женщина скончалась после двойного наезда на шоссе Революции
На шоссе Революции женщина-пешеход угодила под колеса сразу двух автомобилей и погибла. Все произошло вне зоны пешеходного переходы.
Политика
Офис президента официально рассказал, зачем Зеленский летал в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский в январе летал в Оман за свой счет с неофициальным визитом и встречался с руководством этой страны в формате «без галстуков».
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Происшествия
Задержана оставившая младенца у метро в Москве женщина
Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
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