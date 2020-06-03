Ново-Огарево, Московская область, 3 июня 2020, 17:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал желание губернатора Югры Натальи Комаровой возглавить регион в третий раз. Об этом он заявил во время рабочей встречи.

Путин разрешил Наталье Комаровой в третий раз возглавить Югру

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