Политика

Газета.RuГазета.RuПутин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок

Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок.
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