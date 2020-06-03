Политика

Газета.RuГазета.RuПутин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок

Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок.
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Российский политик. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 1 марта 2010. Депутат Государственной Думы Российской Федерации.
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