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Lenta.ruLenta.ruПутин поддержал выдвижение президента Татарстана на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на новый срок. Об этом сообщает ТАСС в среду, 20 мая.
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Владимир Путин
Татарстан по основным показателям является лидером среди всех субъектов РФ. Все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики, поэтому я поддержу ваше выдвижение на следующий срок.
— Владимир ПутинURA.Ru 10:27

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