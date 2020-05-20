Коронавирус
Lenta.ruПутин поддержал выдвижение президента Татарстана на новый срок
Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на новый срок. Об этом сообщает ТАСС в среду, 20 мая.
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Татарстан по основным показателям является лидером среди всех субъектов РФ. Все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики, поэтому я поддержу ваше выдвижение на следующий срок.
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Политика
Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности провести личные консультации с российским коллегой Владимиром Путиным для прекращения войны в Донбассе.
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Авто
Новая Skoda Rapid появилась у дилеров
Новая Skoda Rapid, продажи которой формально начались два месяца назад, появилась у российских дилеров.
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Хоккей
В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия 07:08
Футбол
Борис Колесников: Дорогие друзья! Ровно 11 лет
Ровно 11 лет назад произошло одно из наиболее значимых событий в истории современного украинского спорта.
Голос Правды 03:11
Общество
Николай Валуев предложил поощрить тульскую медсестру в купальнике
Первый Тульский 09:19
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Общество
«Роснефть» подала в суд на РБК из-за статьи о Венесуэле
Компания «Роснефть» решила защитить свою репутацию в судебном порядке в связи с публикацией на сайте издания РБК материала о прекращении деятельности компании в Венесуэле.
News.ru 07:00
Армия и оружие
ЛНР привела вооруженные силы в полную боеготовность
Руководство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) привело в полную боевую готовность силы Народной милиции.
РБК 09:45
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Культура
Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед» за тупость и бездарность
Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала фильм «Лед» режиссера Олега Трофима.
iReactor 06:20
Политика
Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против европейских норм по газу
Европейский суд в Люксембурге отклонил иск Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», против некоторых положений европейского законодательства о газопроводах из третьих стран, сообщает Reuters.
РБК 10:37
Культура
Ивановские школьники стали победителями IV Международного детского фестиваля кино и телевидения «КИНОСВЕТ»
19 мая 2020 года в Минске назвали победителей Международного детского фестиваля кино и телевидения «КИНОСВЕТ».
Частник.Ru 10:07
Энергетика
Турции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой
Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 18 мая в 15:48
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Политика
Зеленский прокомментировал возбуждение дел против Порошенко
Ранее в среду СМИ со ссылкой на источники в офисе генпрокурора Украины сообщили, что против Порошенко возбудили уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением».
Известия 05:07
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» взял курс на Индийский океан
Ранее фрегат "Адмирал Григорович" выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
Mil.Press FLOT 08:22
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 10:00
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
Общество
В Омской области режим самоизоляции продлили до 3 июня
Губернатор Омской области Александр Бурков ранее уже предупреждал, что главный государственный врач по региону Александр Крига говорил о возможном продлении режима самоизоляции до 1 июня.
RuNews24.ru 10:38
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Игры
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru 18 мая в 07:10
Экономика
Власти разрешат ВЭБу вложить 100 млрд руб. в «вечные» облигации РЖД
Госкорпорация ВЭБ.РФ может вложить до 100 млрд руб. в «вечные» облигации РЖД, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства, опубликованной Минфином на портале проектов нормативно-правовых актов.
РБК 10:39
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Правительство РФ утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором "Роснефти" еще на 5 лет.
Интерфакс 06:57