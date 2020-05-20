с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поддержал намерение президента Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на должность главы региона. Выборы запланированы на сентябрь 2020 года.

Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на третий срок

Экономика ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ. 16

Общество Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от газовой директивы Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. 228

Общество Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова. 11

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. 5,4K

Экономика В Петербурге одобрили «антивирусную» корректировку бюджета Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 13:18 — REGNUM Заксобрание Петербурга в первом чтении большинством голосов поддержало предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM. 4

Общество Греция c 15 июня откроет туристический сезон Мицотакис уточнил, что прибывающие в Грецию туристы должны будут сдавать тесты на коронавирус, а также соблюдать действующие в стране меры по защите здоровья граждан.

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,6K

Политика Украина одобрила открытие 66 погранпунктов на границе с ЕС и Молдавией Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдавией, пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией пока останутся закрытыми. 3

Общество Компания Ontarget требует заблокировать YouTube в России Компания Ontarget, занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск, в котором требует блокировки видеохостинга YouTube в России за повторное нарушение антипиратского законодательства, сообщает "Коммерсантъ". 1,4K

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 828

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 705

Энергетика Российский газ в Турции перестал быть востребованным Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ). 288

Общество За сутки в мире выявлено рекордное число случаев коронавируса За сутки в мире подтвердились 106 тысяч случаев коронавируса, пишет ТАСС. Это стало самым высоким показателем с начала пандемии.

Общество Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией. 125

Общество В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток. 133