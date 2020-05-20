Политика
КоммерсантъПутин поддержал выдвижение президента Татарстана на третий срок
Президент России Владимир Путин поддержал намерение президента Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на должность главы региона. Выборы запланированы на сентябрь 2020 года.
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с чего всё началось
В ходе онлайн-совещания с Миннихановым глава государства отметил, что Татарстан является лидером среди всех субъектов Федерации по основным показателям, и таких результатов удалось достичь благодаря работе главы республики.Аргументы и Факты11:15
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ТОП-5: Путин поддержал участие Минниханова в выборах на пост главы Татарстана
Республика Татарстан11:02
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Экономика
ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги
Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ.
РБК 10:15
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Общество
Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от газовой директивы
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
РИА Новости 11:27
Общество
У виновника продления карантина в Екатеринбурге нашли нарушения
Роспотребнадзор обнаружил нарушения в сети магазинов «Красное & Белое» в Екатеринбурге.
Русская Планета 10:58
Общество
Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн
Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
РИА Новости 08:24
Общество
Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня
Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Экономика
В Петербурге одобрили «антивирусную» корректировку бюджета
Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 13:18 — REGNUM Заксобрание Петербурга в первом чтении большинством голосов поддержало предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:18
Общество
Греция c 15 июня откроет туристический сезон
Мицотакис уточнил, что прибывающие в Грецию туристы должны будут сдавать тесты на коронавирус, а также соблюдать действующие в стране меры по защите здоровья граждан.
REGNUM 11:45
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Политика
Украина одобрила открытие 66 погранпунктов на границе с ЕС и Молдавией
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдавией, пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией пока останутся закрытыми.
РИА Новости 08:21
Гаджеты
Проведен масштабный тест Core i9-10900K и Ryzen 9 3900X
Авторы исследования сравнили Core i9-10900K против Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X.
ГЛАС.RU 18 мая в 15:09
Общество
Компания Ontarget требует заблокировать YouTube в России
Компания Ontarget, занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск, в котором требует блокировки видеохостинга YouTube в России за повторное нарушение антипиратского законодательства, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:26
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Кино
Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед»
Sunmag.me 10:24
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК вчера в 13:55
Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru 06:52
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru 06:29
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
РИА Новости 09:50
Общество
За сутки в мире выявлено рекордное число случаев коронавируса
За сутки в мире подтвердились 106 тысяч случаев коронавируса, пишет ТАСС. Это стало самым высоким показателем с начала пандемии.
Газета.Ru 11:52
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
Общество
В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток
Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Космос
Стало известно об отказе «Роскосмоса» помогать НАСА улететь на Луну
«Роскосмос» продолжительное время отказывался отправлять на Международную космическую станцию (МКС) миссии длительностью более полугода, которые помогли бы НАСА подготовить астронавтов для полетов на Луну и Марс, сообщает NASASpaceflight.com.
Lenta.ru 11:05