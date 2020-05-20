с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на новый срок. Об этом сообщает ТАСС в среду, 20 мая.

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. 195

Общество Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова. 235

Политика Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией. 4

Армия и оружие Испытания фрегата «Маршал Шапошников» начнутся во второй половине года Авакянц отметил, что продолжается строительство для нужд флота шести больших дизельных подводных лодок проекта 636.3.

Космос Curiosity нашел весомые доказательства изменения климата на Марсе Используя марсоход Curiosity, ученые нашли доказательства существования древних озер, а также обнаружили органические соединения.

Киберспорт Часть пользователей GTA 5 лишилась игры из-за читеров По словам пользователей, некоторые читеры удивляли своим творческим подходом, так, один из них сконструировал огромного робота из самолетов и танков.

Происшествия В Фокино под Брянском сняли на видео страшное ДТП В микрорайоне Шибенец города Фокино Брянской области вечером 20 мая произошла серьезная авария. Видеозапись ДТП появилась в социальной сети.

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 456

Политика Порошенко считает записи его разговоров с Байденом подделкой Бывший президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал публикацию аудиозаписей его переговоров с экс-вице-президентом Соединённых Штатов Джозефом Байденом и государственном секретарём США Джоном Керри. 1

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,5K

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев "Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях. 10

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,7K

Экономика Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции. 50

Хоккей Владислав Третьяк: Канадцы думали, что будет легкая прогулка 20 мая, в 12:00 (мск), на нашем YT-канале состоится премьера интервью с советским вратарем и президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 1,3K

Хоккей В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021 Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.