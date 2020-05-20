Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин поддержал выдвижение президента Татарстана на третий срок

Президент России Владимир Путин поддержал намерение президента Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на должность главы региона. Выборы запланированы на сентябрь 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать210
с чего всё началось
В ходе онлайн-совещания
 с Миннихановым глава государства отметил, что Татарстан является лидером среди всех субъектов Федерации по основным показателям, и таких результатов удалось достичь благодаря работе главы республики.
Аргументы и Факты11:15

Подробнее о событии

Путин поддержал планы Минниханова вновь баллотироваться на пост главы Татарстана

ТАСС09:57

Президент России поддержал выдвижение Рустама Минниханова на новый срок

НТР 2411:22

Итоги дня: Путин одобрил выдвижение Минниханова на новый срок, Бастрыкин уволил главного следователя Челнов, Ураза-байрам пройдет в новом формате

БИЗНЕС Online13:00

Путин поддержал участие Минниханова в выборах главы Татарстана

РИА Новости10:21

Путин поддержал выдвижение Минниханова на новый срок

Татар-информ10:05

Итоги дня: Путин одобрил выдвижение Минниханова, казанский зоопарк открывается, новые случаи COVID-19

Реальное время12:00

Рустам Минниханов заходит на третий срок

Коммерсантъ14:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
891
Общество

Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн

Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
РИА Новости 08:24
16
Экономика

ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг

Центробанк и Минкомсвязь РФ запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов.
Коммерсантъ 12:49
28
Происшествия

Под Брянском в трагическом ДТП погиб 16-летний парень

Сегодня вечером на въезде в микрорайон Шибенец произошло ДТП. Об этом сообщили в социальных сетях.
Заря (г. Карачев) 12:05
Наука

Названы причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин

Специалисты китайского Медицинского колледжа Тунцзи и Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане назвали возможные причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин.
Lenta.ru 14:31
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
416
Общество

В Туле медсестру наказали за работу в купальнике

Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
5,6K
Происшествия

Одна из самых дорогих моделей Mercedes разбилась в аварии в Москве

Lenta.ru 15:16
20
Наука

Исследование: голодание и витамин С вместе противостоят раку

В ходе исследования оказалось, что комбинация диеты, повторяющей эффект голодания и витамина С задерживает рост опухолей у лабораторных мышей с колоректальным раком.
UfaTime.ru 15:07
6
Общество

Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), выходит замуж за защищавшего ее адвоката Олега Елисеева.
Вести.Ru 15:47
7
Гаджеты

Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek

Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
Astera 15:21
7
Происшествия

В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
57
Общество

МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе

По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.
RT на русском 16:14
311
Космос

Комета SWAN будет хороша видна до середины июня

AstroNews.ru 14:12
Происшествия

В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей

17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета 06:23
84
Кино

Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед»

Тренера по фигурному катанию попросили поделиться впечатлениями от просмотра фильма Жоры Крыжовникова «Лед».
Вокруг ТВ 02:52
118
Космос

ОАЭ запустят первый арабский зонд к Марсу

Ридус 05:16
Гаджеты

Технологические компании ищут свою нишу на рынке здравоохранения

Технологические компании ищут свою нишу на рынке здравоохранения Эпидемия COVID-19 стала жесточайшей проверкой для бизнеса: кто-то ее не переживет, какие-то предприятия массово увольняют людей в надежде преодолеть кризис.
Коммерсантъ 11:03
3
Гаджеты

Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera вчера в 09:46
28
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
4,9K
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ вчера в 03:38
1,6K
Общество

Увеличенную копию пирамиды Хеопса обнаружили на Урале

Туристы обнаружили напоминающую египетскую пирамиду Хеопса гору на Приполярном Урале. Об это сообщает портал «Екатеринбург онлайн».
ФАН вчера в 11:15
238
Общество

Власти Греции назвали дату начала туристического сезона

Туристический сезон в Греции начнется 15 июня, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации, передает Iefimerida.gr.
РБК 14:22
6
Общество

В России за сутки впервые выздоровело больше человек, чем заразилось

Отмечается, что впервые с начала пандемии выздоровевших за сутки по России и Москве впервые больше, чем новых заражений.
Владимирские новости 03:52
416
Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
4
Наука

Насекомые по запаху нашли яблоню в виртуальной реальности

N+1 вчера в 13:04
3
Здоровье

Пожилых пациентов госпиталя в «Ленэкспо» перевели в отдельную секцию

Город+ 15:29
2
Общество

В России хотят запретить приём в детсады и школы детей без прививок

Российские сенаторы, в связи с коронавирусом, предлагают внести изменения в существующие санитарно-эпидемиологические правила.
НТР 24 11:00
350
Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
784
Интернет

Facebook анонсировала сервис создания онлайн-магазинов Facebook Shops

Как заявил в прямом эфире в сети глава компании Марк Цукерберг, сервис предназначен, в первую очередь, для малого бизнеса и призван помочь ему наладить продажи онлайн Как говорится в сообщении соцсети, Facebook Shops позволит компаниям любого размера создать свой онлайн-магазин и настроить к нему доступ в социальных сетях Facebook и Instagram.
TechFusion 02:12
Как работают Яндекс.Новости?
Отставки губернаторовБольше новостей по теме
Главное