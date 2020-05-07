Президент России Владимир Путин поддержал планы РЖД выпустить в этом году бессрочные облигации. Об этом президент заявил в ходе выступления на совещании по вопросам развития транспорта, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Общество В Калужской области продлили режим самоизоляции до конца мая Сегодня на заседании консультативного совета глав администраций муниципальных районов и городских округов области глава региона Владислава Шапши принял решение продлить как режим повышенной готовности, так и строгий масочный режим до 31 мая. 13

Космос Китай произвел первый запуск ракеты «Чанчжэн-5В» Примечательно, что указанная миссия является не только пробным полетом современной ракеты-носителя "Чанчжэн-5В", но и первым испытательным запуском прототипа Crew Spacecraft, который представляет собой новейший пилотируемый космический корабль. 80

Здоровье Голикова поручила мониторить доступность лекарств для лечения онкологии Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила организовать мониторинг доступности иностранных лекарств, у которых нет российского аналога, для лечения онкологических, гематологических и других тяжелых заболеваний, если их доступность зависит от государств со строгими карантинными мерами, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Фигурное катание Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 9

Политика Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России. 15

Политика Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо. 39

Политика Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против России Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение ЕС о продлении индивидуальных санкций против российских граждан, сообщается в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Армия и оружие Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета О советском космическом корабле «Буран», который стартовал с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Молния» и приземлялся на бетонную полосу по-самолетному, знают многие.

Экономика S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК). 58

Здоровье России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко. 5

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 594

Происшествия В Хакасии коронавирус выявили ещё у 15 человек Абакан, 8 мая 2020, 07:12 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 мая в республиканском правительстве. 42

Происшествия В Красноярске и Крыму проходят обыски в домах бизнесмена Быкова Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в домах бизнесмена Анатолия Быкова в Красноярске и в Крыму проходят обыски, передает РИА Новости. 1

Общество Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 2,4K

Общество Пособие на детей с 3 до 7 лет начнут платить раньше. Рассказываем, как его оформить Пособия для родителей детей с трех до семи лет Владимир Путин анонсировал еще в январе, во время обращения к федеральному собранию.

Общество Ограничения в Москве продлили до 31 мая Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 5,8K

Технологии Определена опасность просмотра порно для работающих на удаленке Сотрудники компаний, перешедшие на удаленную работу из-за распространения коронавируса, подвергают себя опасности, если используют одно и то же устройство для профессиональных и личных целей. 2