с чего всё началось

На этом будет строиться моя работа и работа моей команды. Перед нами стоит задача — развивать наш край в интересах всех ставропольцев. И мы нацелены на результат.

Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям. По его словам, только так можно добиться успеха на руководящем посту.

Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя

Общество Жители Забайкалья опасаются отмены советских нормативных актов Представители профсоюзов Забайкальского края опасаются, что анонсированная отмена некоторых нормативных актов советского периода может негативным образом повлиять на оплату труда работников этой северной территории и, возможно, приведёт к возникновению социальной напряженности в трудовых коллективах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Авто Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.