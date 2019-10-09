Политика
RT на русскомПутин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям. По его словам, только так можно добиться успеха на руководящем посту.
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На этом будет строиться моя работа и работа моей команды. Перед нами стоит задача — развивать наш край в интересах всех ставропольцев. И мы нацелены на результат.
— Владимир Владимиров, российский политикПобеда 26 13:28
с чего всё началось
«Но без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться, и это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.RT на русском12:38
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