Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя

Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям. По его словам, только так можно добиться успеха на руководящем посту.
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Владимир Владимиров
На этом будет строиться моя работа и работа моей команды. Перед нами стоит задача — развивать наш край в интересах всех ставропольцев. И мы нацелены на результат.
— Владимир Владимиров, российский политикПобеда 26 вчера в 13:28

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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
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