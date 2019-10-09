Политика
RT на русскомПутин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям. По его словам, только так можно добиться успеха на руководящем посту.
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Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости 18:20
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Газета.Ru 10:54
Армия и оружие
Помпео: США не давали Турции «зеленый свет» на операцию в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не давал Анкаре «зеленый свет» на проведение военной операции на северо-востоке Сирии.
Коммерсантъ 19:57
Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 17:37
Политика
Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял
Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Вести.Ru 15:30
Авто
BMW представил новый седан BMW M8 Gran Coupe
Компания BMW представила M8 Gran Coupe BMW M8 Gran Coupe дебютирует как 617-сильное четырехдверное купе стоимостью от 130 000 долларов и 143 000 долларов в спецификации Competition.
SpeedMe вчера в 23:00
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер 06:19
Наука
Пересмотрен механизм глобального потепления
В сентябре сообщалось об исследовании ученых Ратгерского университета в США, которые выяснили, что увеличение температуры Мирового океана из-за изменения климата приводит к значительному упадку рыбного хозяйства, что усугубляется чрезмерной добычей морепродуктов.
Lenta.ru 17:13
Экономика
Китай приготовился к худому миру с США
Ранее стало известно, что Китай согласился закупать в 1,5 раза больше соевых бобов из США — 30 миллионов тонн в год вместо 20 миллионов.
Lenta.ru 22:03
Армия и оружие
Живой щит: зачем боевики в Сирии мешают мирным жителям вернуться к семьям
По данным сирийского военного командования, которое стянуло к линии соприкосновения значительные силы, террористы Джебхат-ан-Нусры* используют мирных жителей в качестве живого щита.
ТК Звезда 22:04
Футбол
«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября
Телеканал Санкт-Петербург 11:48
Гаджеты
«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
Коммерсантъ 05:38
Космос
Российская компания может отправить туристов в космос без скафандров
Космические туристы, которых российская компания «Космокурс» будет отправлять в суборбитальные полеты, не нуждаются в скафандрах.
Ридус 18:37
Общество
Непростительные ошибки: что не простят знаки Зодиака ни в коем случае
Ни за что на свете Овны не смогут простить предательство. Узнав об обмане, они навсегда вычеркивают из жизни предателя.
SM News 07:46
Гаджеты
Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году
Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.
The GEEK 05:49
Здоровье
Начал работу форум «Тихоокеанская Россия – территория здоровья»
Во Владивостоке на острове Русский начал работу один из крупнейших специализированных форумов «Тихоокеанская Россия – территория здоровья».
Общественное телевидение Приморья 02:02
Наука
Электронные сигареты стали причиной рака легких у мышей
В эксперименте участвовало 40 мышей, которых в течение 54 недель подвергали воздействию дыма с никотином от электронных сигарет.
Родной город 07:45
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ 10:16
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Шоу-бизнес
Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков
На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me 10:21
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных
Сегодня стало известно, что "прекрасная няня" продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
1pnz.ru 08:37
Происшествия
В Саратове пропала 9-летняя девочка: возбуждено дело об убийстве
После исчезновения Лизы Киселевой, которая сегодня ушла в школу и пропала без вести, следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Московский Комсомолец 14:29
Киберспорт
Гонконгские протесты подорвали имидж Blizzard
Blizzard -- не единственная компания, которая пострадала от конфликта Китая и Гонконга.
Коммерсантъ FM 15:25
Космос
На МКС напечатали на 3D биопринтере бактерии кишечной палочки и получили их реакцию на терапию антибиотиками
Эхо Москвы 04:32
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Политика
Савченко обвинила Порошенко в том, что он «проиграл» Украину
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NEWSONE заявила, что экс-президент Украины Пётр Порошенко «проиграл» страну, когда подписал Минские соглашения в 2015 году.
RT на русском 21:19
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43