Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя

Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям. По его словам, только так можно добиться успеха на руководящем посту.
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