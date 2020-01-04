Политика
ИзвестияПутин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения. Об этом он в субботу, 4 января, рассказал ТАСС. «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — отметил президент.
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с чего всё началось
Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС. "Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января", - сказал Путин.ТАСС05:26
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Digital Foundry подтвердили слив данных о PS5 и Xbox Series X
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