Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС. "Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января", - сказал Путин.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения. Об этом он в субботу, 4 января, рассказал ТАСС. «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — отметил президент.

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

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