Политика

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Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения. Об этом он в субботу, 4 января, рассказал ТАСС. «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — отметил президент.
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с чего всё началось

Путин поднимет проблему снижения доходов населения в послании Федеральному собранию

Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС. "Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января", - сказал Путин.
ТАСС05:26

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Московский Комсомолец08:45

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ТАСС08:33

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Российская газета08:15

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РБК06:18

Путин поднимет проблему снижения доходов населения в послании Федеральному собранию

Коммерсантъ06:07

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Известия05:50
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