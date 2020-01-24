Политика
РБКПутин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять. Видео опубликовано в Facebook Мухаммада Атика. Как уточняет «РИА Новости», это страница личного фотографа лидера Палестины Махмуда Аббаса.
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Общество
Глава МЧС назвал недопустимым поведение главы Чувашии
Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Происшествия
Неизвестный расстрелял шесть человек в Германии
Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг.
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Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов
Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.
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На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха
Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
Общество
Собянин рассказал о мерах предосторожности при строительстве ЮВХ
Градоначальник уточнил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения, по мнению специалистов, не препятствуют строительству ЮВХ.
Общество
Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое
Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Политика
Зеленский рассказал Нетаньяху о своей пострадавшей от Холокоста семье
В письме, подготовленном президентом Украины, было еще две истории "про Холокост и Вторую мировую".
Политика
Путин назначил Козака новым замруководителя администрации президента
Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
Общество
Источник сообщил о переносе пуска «Союза» с Плесецка
Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с военным спутником связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк отложен на неопределенный срок, ракету снимут со старта для устранения проблемы, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Политика
Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
Политика
Лукашенко призвал Россию образумиться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию образумиться и вернуться к нормальным отношениям с Минском.
Политика
Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов
Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Наука
В Италии идентифицирована стеклянная масса времен извержения в Помпеях
24.01.2020 Итальянским археологам удалось узнать, что представляет собой стеклянная масса в скелете одной из жертв знаменитого извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Киберспорт
NeL: Natus Vincere заплатят около $200 тыс. за трансфер игрока Syman
По сведениям Канело, переход Perfecto обойдется украинскому клубу примерно в $200 тыс. Идет ли речь о прописанной в контракте Залуцкого сумме отступных или о реальной стоимости трансфера — неизвестно.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Здоровье
Любимые россиянами супы диетологи назвали вредными
Диетологи составили список самых вредны супов русской кухни. В него вошли и самые любимые первые блюда россиян - борщ и щи, пишет «Росбалт».
Биатлон
Лариса Куклина: «Проиграла из-за крутых частей трассы и подъема»
Весь проигрыш из-за крутых частей трассы и подъема, — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Гаджеты
МЦСТ: собственные процессоры нового поколения Россия получит в 2022 году
Опытно-конструкторские работы (ОКР) по российским микропроцессорам следующего поколения «Эльбрус-16С» закончатся в декабре 2021 года, заявил представитель пресс-службы МЦСТ Максим Горшенин 22 января, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Общество
На петербургском пляже установили прозрачные раздевалки
По словам активистов, пляж «Морские Дубки» благоустроили в рамках программы «Комфортная городская среда» летом прошлого года.
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Экономика
Иск ЦБ к экс-руководителям «Открытия» рассмотрят в закрытом режиме
Арбитражный суд Москвы закрыл процесс по иску Банка России от имени «ФК Открытие» к его бывшему руководству на сумму в 290 миллиардов рублей.
Футбол
Голы Еременко и Мамаева принесли «Ростову» победу над «Ригой»
Павел Мамаев уверенно реализовал пенальти и установил окончательный счет. Победа над «Ригой» стала заключительным аккордом сбора в ОАЭ.
Происшествия
Главу Объединенной транспортной корпорации арестовали за мошенничество
Генеральный директор Объединенной транспортной корпорации (ОТК) Давид Тетро арестован по решению Тверского суда Москвы в пятницу, 24 января.
Общество
Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
Здоровье
Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности
Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.