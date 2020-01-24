Политика

РБКРБКПутин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять. Видео опубликовано в Facebook Мухаммада Атика. Как уточняет «РИА Новости», это страница личного фотографа лидера Палестины Махмуда Аббаса.
Читать в источнике
Комментировать929

Подробнее о событии

Путин поднял фуражку офицера почетного караула в Вифлееме

ТАСС09:14

Путин надел фуражку на палестинского гвардейца

Российская газета09:50

Путин восхитил палестинцев, подняв упавшую фуражку солдата

РЕН ТВ07:35

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК08:07

Путин поднял фуражку офицера палестинского караула

РИА Новости08:05

Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

Газета.Ru07:40

Путин надел фуражку на голову офицера и восхитил палестинцев

Lenta.ru08:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:31, Ашберн

Путин не побрезговал фуражкой палестинского гвардейца. Видео

Вести.UZ09:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Футбол

«Зенит» интересуется хавбеком «Марселя» Сансоном

Сансон стал одной из главных трансферных целей «Зенита».
Sports.ru 09:48
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Фигурное катание

Российская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы.
Lenta.ru 11:06
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Российская газета вчера в 03:04
Политика

Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Газета.Ru 07:51
Политика

Лукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией

Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
Росбалт 06:45
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 06:00
Здоровье

В Китае вылечили первого больного коронавирусом

В Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство Sina.
Lenta.ru 08:55
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» возглавит российский бокс-офис

Газета.Ru вчера в 03:56
Политика

Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до ядерной полуночи

Российская газета вчера в 11:29
Общество

Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
RT на русском 09:53
Шоу-бизнес

Алсу дерзко ответила на критику своей дочери в Instagram

Вчера певица Алсу на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором ее дочь играет на рояле и поет песню "Любовь настала".
Новая Кубань 09:03
Политика

Экс-главе РКК «Энергия» предлагают выбрать новую должность

Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос", производит все российские пилотируемые и грузовые космические корабли) Сергею Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложено занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.
РИА Новости вчера в 22:21
Политика

Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
РБК 10:44
Общество

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ 09:50
Наука

Крокодилы исчезли из китайских интернет-магазинов из-за коронавируса

Из поиска исчезли крокодилы, страусы и пятнистый олень.
РЕН ТВ 10:28
Финансы

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам вновь снизилась

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады января 2020 года составила около 5,89% годовых против 5,93% за первую декаду месяца.
Банки.ру вчера в 02:11
Общество

Названы провоцирующие онкологию привычки

Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Профиль 21 января в 07:25
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru 09:39
Политика

Песков объяснил, почему Путин и Зеленский не встретились в Израиле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, почему на форуме в Израиле не состоялось встречи между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Радио Sputnik вчера в 12:39
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

ТАСС 01:52
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась почтить память Караченцова в «Ленкоме»

В конце январе, 27 числа, в столичном «Ленкоме» состоится вечер памяти Николая Караченцова, ушедшего из жизни осенью 2018 года.
Bimru.ru вчера в 07:30
Политика

Россию и Израиль обвинили в злоупотреблении памятью о Холокосте

Об итогах Форум памяти жертв Холокоста в Израиле, где присутствовал президент России Владимир Путин, ранее высказались в Польше.
Lenta.ru 11:22
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
REGNUM вчера в 02:48
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли шесть человек

По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
BFM.ru 08:35
Общество

Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина

На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Газета.Ru 09:58
Происшествия

Суд арестовал гендиректора Объединенной транспортной корпорации

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ГК ОТК) Давида Тетро по делу о хищении 5,4 млрд рублей.
BFM.ru 09:52
Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru 10:17
Политика

Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
РБК 04:20
Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия вчера в 18:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Махмуд Аббас
Палестинский политик
Палестинский политик, президент частично признанного Государства Палестина. Председатель движения ФАТХ. Председатель исполкома Организации освобождения Палестины с 2005 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное