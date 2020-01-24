Политика
РБКПутин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять. Видео опубликовано в Facebook Мухаммада Атика. Как уточняет «РИА Новости», это страница личного фотографа лидера Палестины Махмуда Аббаса.
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Футбол
«Зенит» интересуется хавбеком «Марселя» Сансоном
Сансон стал одной из главных трансферных целей «Зенита».
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Фигурное катание
Российская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы.
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Политика
Лукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией
Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Здоровье
В Китае вылечили первого больного коронавирусом
В Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство Sina.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавит российский бокс-офис
Политика
Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до ядерной полуночи
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Шоу-бизнес
Алсу дерзко ответила на критику своей дочери в Instagram
Вчера певица Алсу на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором ее дочь играет на рояле и поет песню "Любовь настала".
Политика
Экс-главе РКК «Энергия» предлагают выбрать новую должность
Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос", производит все российские пилотируемые и грузовые космические корабли) Сергею Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложено занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.
Политика
Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца
Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
Общество
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Наука
Крокодилы исчезли из китайских интернет-магазинов из-за коронавируса
Из поиска исчезли крокодилы, страусы и пятнистый олень.
Финансы
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам вновь снизилась
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады января 2020 года составила около 5,89% годовых против 5,93% за первую декаду месяца.
Общество
Названы провоцирующие онкологию привычки
Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Политика
Песков объяснил, почему Путин и Зеленский не встретились в Израиле
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, почему на форуме в Израиле не состоялось встречи между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась почтить память Караченцова в «Ленкоме»
В конце январе, 27 числа, в столичном «Ленкоме» состоится вечер памяти Николая Караченцова, ушедшего из жизни осенью 2018 года.
Политика
Россию и Израиль обвинили в злоупотреблении памятью о Холокосте
Об итогах Форум памяти жертв Холокоста в Израиле, где присутствовал президент России Владимир Путин, ранее высказались в Польше.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Происшествия
Суд арестовал гендиректора Объединенной транспортной корпорации
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ГК ОТК) Давида Тетро по делу о хищении 5,4 млрд рублей.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Политика
Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.