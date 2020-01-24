Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять. Видео опубликовано в Facebook Мухаммада Атика. Как уточняет «РИА Новости», это страница личного фотографа лидера Палестины Махмуда Аббаса.

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.

Политика Лукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".

Шоу-бизнес В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.

Общество Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.

Шоу-бизнес Алсу дерзко ответила на критику своей дочери в Instagram Вчера певица Алсу на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором ее дочь играет на рояле и поет песню "Любовь настала".

Политика Экс-главе РКК «Энергия» предлагают выбрать новую должность Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос", производит все российские пилотируемые и грузовые космические корабли) Сергею Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложено занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.

Политика Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.

Финансы Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам вновь снизилась Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады января 2020 года составила около 5,89% годовых против 5,93% за первую декаду месяца.

Общество Названы провоцирующие онкологию привычки Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Происшествия Суд арестовал гендиректора Объединенной транспортной корпорации Тверской суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ГК ОТК) Давида Тетро по делу о хищении 5,4 млрд рублей.

Политика Болгария высылает двух российских дипломатов Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.