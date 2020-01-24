Политика

РБКРБКПутин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять. Видео опубликовано в Facebook Мухаммада Атика. Как уточняет «РИА Новости», это страница личного фотографа лидера Палестины Махмуда Аббаса.
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Владимир Путин поднял фуражку палестинского гвардейца

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Путин не побрезговал фуражкой палестинского гвардейца. Видео

Вести.UZ09:48
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