Политика

Газета.RuГазета.RuПутин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Во время рабочего визита в Палестину Владимир Путин помог офицеру палестинской армии поднять упавшую фуражку. Произошло это, когда главы России и Палестины двигались по красной дорожке мимо военнослужащих почетного караула. У одного из военных упала фуражка.
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