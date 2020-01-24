Политика
Газета.RuПутин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Во время рабочего визита в Палестину Владимир Путин помог офицеру палестинской армии поднять упавшую фуражку. Произошло это, когда главы России и Палестины двигались по красной дорожке мимо военнослужащих почетного караула. У одного из военных упала фуражка.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
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