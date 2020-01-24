Политика
РБКПутин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять. Видео опубликовано в Facebook Мухаммада Атика. Как уточняет «РИА Новости», это страница личного фотографа лидера Палестины Махмуда Аббаса.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Здоровье
Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом
Два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во французских городах Париж и Бордо, заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Армия и оружие
«Вертолёты России» разработали новый вертолёт для спецназа
Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил «Текст»
Кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Клима Шипенко «Текст».
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Футбол
«Осасуна» одолела «Леванте», забив два гола за 3 минуты
"Осасуна" на своем поле переиграла "Леванте" в матче 21-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились Иньиго Перес и Рубен Гарсия.
Политика
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
Игры
Финальное дополнение для Metro Exodus может выйти в феврале
На сайте 4A Games опубликовали дату выхода финального дополнения для Metro Exodus.
Политика
СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций
Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Гаджеты
Обнаружен неудаляемый Android-вирус
Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Происшествия
Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции
Министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Наука
В Ираке раскрыли десять наскальных ассирийских рельефов
Археологи раскрыли в иракском Курдистане десять монументальных наскальных рельефов с изображениями ассирийских богов и царя Саргона II (722/720–705 гг. до н.э.). Ассирийские наскальные рельефы – очень редкие памятники: последнее подобное изображение было открыто в 1973 году (стела Мила-Мерги The_Relief_of_Tiglath-Pileser_III_at_Mila_Mergi_revisited), а до этого – ещё в 1845-м.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Киберспорт
Beastcoast выбила Nigma с DreamLeague Leipzig Major
Nigma уступила Beastcoast со счетом 1:2 во втором раунде нижней сетки плей-офф DreamLeague Season 13: The Leipzig Major.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
Общество
Boeing отложил первый испытательный полет самолета 777X
Корпорация Boeing отложила первый испытательный полет новейшего самолета Boeing 777X.
Политика
Трамп показал логотип Космических сил США
Президент США Дональд Трамп показал логотип Космических сил США, которые были созданы в 2019 году, в своем Twitter-аккаунте.
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Происшествия
Шесть человек стали жертвами стрельбы в немецком Рот-ам-Зе
В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный устроил стрельбу, в результате чего погибли шесть человек.
Футбол
«Млада Болеслав» анонсировала переход Комличенко в московский клуб
Напомним, ранее СМИ сообщали, что сегодня, 24 января, Комличенко должен пройти медицинский осмотр в московском «Динамо».
Происшествия
Шереметьево начало расследование из-за инцидента с гибелью котов
Администрация московского аэропорта Шереметьево организовала служебное расследование в связи с инцидентом с гибелью котов, перевозившихся в багаже на рейсе Нью-Йорк — Москва.
Гаджеты
Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели
Компания HMD Global официально заявила о снижении цен на две модели популярных смартфонов бренда Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
Происшествия
В Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на экс-советницу мэра Херсона. Она умерла после того, как ее облили кислотой
В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку и бывшую советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.