Путин поблагодарил всех посетивших парад, несмотря на коронавирус, и отметил, что был рад встрече. "Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем!" - сказал президент.

Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы

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