Политика
Газета.RuПутин поднял тост за ветеранов и будущие победы
Путин поблагодарил всех посетивших парад, несмотря на коронавирус, и отметил, что был рад встрече. "Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем!" - сказал президент.
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Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 09:06
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Армия и оружие
Лидер КНДР отложил план военных действий против Южной Кореи
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял решение отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи.
Московский Комсомолец вчера в 17:38
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
Политика
Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.
RT на русском 02:22
Футбол
Сборная России поздравила Месси с днём рождения
В среду нападающий «Барселоны» Лионель Месси отмечает свой 33-й день рождения.
Евро-футбол.ру 08:33
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Политика
Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала «диванные» теории развода с Харламовым
Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях.
РИА Новости 09:23
Культура
Джордж Мартин пообещал закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году
Американский писатель Джордж Мартин планирует закончить написание эпопеи "Песнь льда и пламени" в 2021 году.
РЕН ТВ 09:01
Футбол
Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе
Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:41
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Армия и оружие
Российский спецназ получит уникальные парашюты
Газета.Ru 22 июня в 21:18
Экономика
Владельцы коммерческой недвижимости заявили о сохранении арендаторов
8 июня президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий малым и средним предпринимателям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
РИА Новости 22 июня в 07:11
Политика
Сбивший MH17 ЗРК «Бук» мог принадлежать украинской армии
ФАН вчера в 07:30
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Политика
Путину объяснили, куда посылать сомневающихся в силе России
Руководитель учреждения в ходе получения госпремии в области литературы и искусства 2019 года за создание музея-усадьбы и просветительскую деятельность рассказал президенту России, куда ссылать сомневающихся в силе и мощи страны.
Smolnarod.ru 09:06
Авто
Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок
Автоновости дня 06:09
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Парад Победы в Москве сняли из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru 04:44
Политика
Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
RT на русском 08:57
Политика
Захарова ответила на очередные оскорбления Габунии в адрес Путина
Москва, 24 июня 2020, 09:44 — REGNUM Свой ответ на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 02:44
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45