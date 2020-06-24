Политика

REGNUMREGNUMПутин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран

Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран.
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Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы

Комсомольская правда07:40

Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы

Газета.Ru07:32

В Кремле состоялся прием прибывших на парад Победы лидеров стран

Известия07:04

Путин на приеме для иностранных лидеров поднял тост за ветеранов и будущие победы

ТАСС07:24

Путин поднял тост за ветеранов на приеме в честь гостей парада Победы

РИА Новости07:22

Путин поднял тост за будущие победы

Lenta.ru07:12

Путин произнес тост за ветеранов, единение и победы

Вести.Ru07:32
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
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В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
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В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

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Вести ФМ вчера в 13:56
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Происшествия

В Махачкале произошел пожар в районе южной автостанции

Пожар произошел в районе южной автостанции Махачкалы, огонь охватил несколько торговых точек на площади 1,2 тыс. кв. метров, об этом сообщили в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

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Валерий Меладзе рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой.
7Дней.ру вчера в 11:00
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Политика

Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
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Общество

Кустурица посетил главный храм Минобороны России

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Lenta.ru 10:10
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Общество

В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей

В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей.
Эхо Москвы 12:04
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Армия и оружие

На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники

Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета 09:44
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Общество

Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии

REGNUM 09:15
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело 22 июня в 16:05
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Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Со слов пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи.
Инфорос вчера в 15:03
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
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Политика

Гуттериш призвал Израиль отказаться от аннексии территорий Палестины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.
Известия 09:50
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
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Армия и оружие

Российский спецназ получит уникальные парашюты

Газета.Ru 22 июня в 21:18
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Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Футбол

Смолов не попал в старт «Сельты» на матч с «Реалом Сосьедад»

Тренерский штаб «Сельты» озвучил стартовый состав команды на гостевой матч 31-го тура Примеры против «Реала Сосьедад».
Матч ТВ 12:45
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
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Политика

НАТО в ближайшее время обсудит ответ на «угрозу» со стороны России

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в НАТО проводят аналитическую оценку «угрозы» со стороны РФ в ядерном и обычном вооружении.
Известия 11:50
Происшествия

В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев

RT на русском вчера в 09:52
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Экономика

«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале

«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете

Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором предстала в корсете и продемонстрировала поклонникам очень тонкую талию.
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Тайсон показал ударную технику и скорость на тренировке

На видео 53-летний спортсмен продемонстрировал технику и скорость ударов.
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

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Футбол

«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»

Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49
Энергетика

Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель

С начала лета в Европе цена на нефть российской марки Urals выросла больше чем на 7-8 долларов до 45-46 долларов за баррель.
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