Политика
REGNUMПутин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран
Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран.
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Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Вести ФМ вчера в 13:56
Происшествия
В Махачкале произошел пожар в районе южной автостанции
Пожар произошел в районе южной автостанции Махачкалы, огонь охватил несколько торговых точек на площади 1,2 тыс. кв. метров, об этом сообщили в среду в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:36
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе сравнил свой брак с союзом брата и Брежневой
Валерий Меладзе рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой.
7Дней.ру вчера в 11:00
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Общество
Кустурица посетил главный храм Минобороны России
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Lenta.ru 10:10
Общество
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей.
Эхо Москвы 12:04
Армия и оружие
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета 09:44
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Со слов пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи.
Инфорос вчера в 15:03
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Политика
Гуттериш призвал Израиль отказаться от аннексии территорий Палестины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.
Известия 09:50
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Армия и оружие
Российский спецназ получит уникальные парашюты
Газета.Ru 22 июня в 21:18
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
Футбол
Смолов не попал в старт «Сельты» на матч с «Реалом Сосьедад»
Тренерский штаб «Сельты» озвучил стартовый состав команды на гостевой матч 31-го тура Примеры против «Реала Сосьедад».
Матч ТВ 12:45
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
Политика
НАТО в ближайшее время обсудит ответ на «угрозу» со стороны России
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в НАТО проводят аналитическую оценку «угрозы» со стороны РФ в ядерном и обычном вооружении.
Известия 11:50
Происшествия
В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев
RT на русском вчера в 09:52
Экономика
«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале
«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете
Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором предстала в корсете и продемонстрировала поклонникам очень тонкую талию.
Дни24 вчера в 12:42
Единоборства
Тайсон показал ударную технику и скорость на тренировке
На видео 53-летний спортсмен продемонстрировал технику и скорость ударов.
Матч ТВ вчера в 07:50
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49
Энергетика
Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель
С начала лета в Европе цена на нефть российской марки Urals выросла больше чем на 7-8 долларов до 45-46 долларов за баррель.
Российская газета 11:41