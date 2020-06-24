Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран.

Путин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. 114

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 2,9K

Происшествия В Махачкале произошел пожар в районе южной автостанции Пожар произошел в районе южной автостанции Махачкалы, огонь охватил несколько торговых точек на площади 1,2 тыс. кв. метров, об этом сообщили в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,5K

Общество Кустурица посетил главный храм Минобороны России Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». 1

Общество Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. 894

Политика Гуттериш призвал Израиль отказаться от аннексии территорий Палестины Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. 1

Политика Песков прокомментировал отъезд Лукашенко Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду. 487

Общество Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому. 32

Финансы Россияне вновь стали пополнять валютные вклады До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд. 1K

Политика НАТО в ближайшее время обсудит ответ на «угрозу» со стороны России Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в НАТО проводят аналитическую оценку «угрозы» со стороны РФ в ядерном и обычном вооружении.

Экономика «Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале «Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором предстала в корсете и продемонстрировала поклонникам очень тонкую талию. 1