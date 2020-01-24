Политика
Газета.RuПутин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине
Президент РФ Владимир Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине. Видео опубликовано Telegram-канале кремлевского пула РИА "Новости". По данным журналистов, видео снято фотографом палестинского лидера Махмуда Аббаса.
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Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Здоровье
Двух пациентов, приехавших из Китая в Петербург, готовят к выписке
Два пациента, которых госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус после прибытия из Китая, готовятся к выписке, сообщил главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев.
Происшествия
В Германии произошла стрельба, есть погибшие
В немецкой общине Рот-Ам-Зе произошла стрельба. Об этом сегодня, 25 января, сообщают германские СМИ.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного прыгать за ключами от новых машин
Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники, которая состоялась в Чебоксарах в четверг, 23 января.
Наука
Появилась сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Американские инженеры усовершенствовали самую быструю камеру в мире, чтобы снимать прозрачные объекты.
Общество
Лукашенко назвал Россию старшим братом и призвал образумиться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва должна образумиться и вернуться к нормальным отношениям с Минском.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Гаджеты
Apple выступила против одинаковой зарядки для всех смартфонов
Руководство компании Apple выступило против введения единого стандарта для зарядных устройств на смартфонах и других портативных гаджетах.
Политика
В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Политика
В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Авто
Новый Cadillac Escalade представят 4 февраля
В общем, с виду получается неплохо, а все остальное увидим и узнаем точно 4 февраля, после премьеры.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.
Теннис
15-летняя Гауфф обыграла действующую чемпионку Australian Open Осаку
Японка Наоми Осака в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) уступила 15-летней американке Кори Гауфф.
Авто
Geely сертифицировала кроссовер Geely Atlas Pro для России
Китайская компания Geely сертифицировала в России новый кроссовер Geely Atlas Pro.
Общество
Арбитражный суд арестовал имущество владельца сети Spar в Петербурге
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество ТД «Интерторг» (сети «Народная 7Я семьЯ», «ИдеЯ» и «Норма», по франшизе развивает Spar) по иску Сбербанка, сообщается в материалах дела в картотеке арбитража.
Политика
Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле
"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, на которая многим запомнилась дружеским общением Брэда Питта и Дженнифер Энистон дала повод для обсуждения возможного воссоединения звездной пары.
Авто
В России работает новая схема обмана покупателей автодилерами
В некоторых регионах России раскрыли новую схему дилеров, нацеленную на обман покупателей легковых машин.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Спорт
Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону
Россиянка Александра Горячкина на тай-брейке матча за звание чемпионки мира проиграла действующей обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь.
Шоу-бизнес
Алсу вступилась за поющую дочь перед хейтерами
Певица Алсу опубликовала в Instagram видеоролик, в котором ее дочь Микелла Абрамова исполняет песню "Любовь настала", аккомпанируя себе на рояле.
Происшествия
В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Политика
Мединский и Орешкин назначены помощниками президента
Общество
Население России сократилось второй год подряд
Последующая оценка может быть пересмотрена в сторону повышения, как это было в прошлом году, — тогда Росстат сначала сообщил о сокращении населения на 87 тыс. человек, а позднее — почти на 100 тыс. Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.