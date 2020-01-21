с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительству РФ поручено в трёхмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений документа.

Политика Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.

Политика Украина отказалась дружить с Россией в ПАСЕ Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила, что с Россией следует вести диалог только с позиции международного права.

Общество Форум в Давосе начался с пикировки Трампа с Гретой Тунберг Обновлено в 17:46 Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что мировая общественность почти ничего не делает для борьбы с изменением климата, а пресса эту тему замалчивает.

Хоккей Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером правительства Чернышенко стал президентом КХЛ в ноябре 2014 года, сменив на этом посту нынешнего генерального директора футбольного клуба «Зенит» Александра Медведева.

Общество Новый коронавирус из Китая добрался до США Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.

Политика Куратор цен на бензин покинет правительство Дмитрий Козак курирует ТЭК и промышленность в правительстве с мая 2018 года, когда в стране произошел бензиновый кризис.

Армия и оружие В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Футбол Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи» Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Авто Сертифицирован трехрядный кроссовер Cadillac XT6 для России В открытом реестре Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС): для продаж сертифицировали Cadillac XT6 — кроссовер, хорошо знакомый заокеанским автомобилистам, но совершенно новый для наших соотечественников.

Политика В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.

Здоровье На Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа По данным OIE, вспышка птичьего гриппа началась 18 января в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района Винницкой области.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.