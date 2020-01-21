Политика

REGNUMREGNUMПутин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительству РФ поручено в трёхмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений документа.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности России, соответствующий указ
 опубликован на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ14:19

Подробнее о событии

Путин подписал новую доктрину продовольственной безопасности России

РБК15:20

Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России

Lenta.ru13:47

Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России

Коммерсантъ14:19

Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России

Московский Комсомолец14:00

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности РФ

Интерфакс13:58

Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности

РИА Новости13:54

Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России

ТАСС15:01
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Культура

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия 13:35
Политика

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко

Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
ПолитРоссия 13:44
Футбол

В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
РИА Новости вчера в 09:08
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
RT на русском 02:02
Политика

Украина отказалась дружить с Россией в ПАСЕ

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила, что с Россией следует вести диалог только с позиции международного права.
Московский Комсомолец 10:02
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Политика

Мишустин озвучил главные задачи нового правительства

Глава Кабмина Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Expert.ru 13:28
Происшествия

Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки

В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Вести.Ru 09:24
Политика

В новый состав правительства вошли пять выпускников и слушателей ВШГУ

В новый состав правительства России вошли пять выпускников и слушателей Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
Lenta.ru 15:12
Общество

Форум в Давосе начался с пикировки Трампа с Гретой Тунберг

Обновлено в 17:46 Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что мировая общественность почти ничего не делает для борьбы с изменением климата, а пресса эту тему замалчивает.
BFM.ru 07:51
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Lenta.ru 18 января в 17:12
Хоккей

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером правительства

Чернышенко стал президентом КХЛ в ноябре 2014 года, сменив на этом посту нынешнего генерального директора футбольного клуба «Зенит» Александра Медведева.
РБК 12:52
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru 01:00
Общество

Новый коронавирус из Китая добрался до США

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
РБК 15:14
Гаджеты

Huawei обновит смартфоны до EMUI 10

TelecomDaily вчера в 01:50
Политика

Куратор цен на бензин покинет правительство

Дмитрий Козак курирует ТЭК и промышленность в правительстве с мая 2018 года, когда в стране произошел бензиновый кризис.
Рамблер 10:13
Армия и оружие

Российских военных американцы не пустили к месторождению нефти в Сирии

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Армия и оружие

В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю

В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
РИА Новости 02:34
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Российская газета 13:59
Авто

Сертифицирован трехрядный кроссовер Cadillac XT6 для России

В открытом реестре Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС): для продаж сертифицировали Cadillac XT6 — кроссовер, хорошо знакомый заокеанским автомобилистам, но совершенно новый для наших соотечественников.
АвтоВзгляд вчера в 05:52
Происшествия

В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
РБК 12:07
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 13:16
Здоровье

На Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа

По данным OIE, вспышка птичьего гриппа началась 18 января в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района Винницкой области.
РИА Новости Крым вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца

Известная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой. Об этом событии она сообщила в Instagram-сторис.
МИР 24 02:45
Политика

Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе

Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.
РБК 07:37
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году.
RT на русском 18 января в 02:53
Футбол

Ларин: Пиняев снова увиделся с Сульшером, они с Матой его узнали, подошли

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что 15-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь побывал в расположении «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат 15:15
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