с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительству РФ поручено в трёхмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений документа.

Политика Путин встретился с Чайкой и Красновым Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с генпрокурором России Юрием Чайкой и замглавы СК Игорем Красновым, который был предложен на должность генерального прокурора.

Политика Объявлен состав нового российского правительства Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.

Хоккей «Нефтехимик» расторг контракт со Степаном Захарчуком После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука клуб принял решение о расторжении контракта с хоккеистом, — сообщается на официальном сайте команды.

Общество Адвокаты Винника подали жалобу на Грецию в ООН Защита россиянина Александра Винника, содержащегося в тюрьме Греции, подала жалобу в ООН в связи с нарушениями его прав и пытками.

Технологии Дуров назвал iCloud инструментом слежки Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.

Политика Украина открыто высказывается против разведения сил на Донбассе Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, так как это якобы «противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта».

Происшествия В Охотском море загорелся траулер Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.

Происшествия Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Киберспорт Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major В невероятном матче нижней сетки Virtus.pro потерпела поражение от команды Team Liquid на DreamLeague Leipzig Major и покинула турнир.

Футбол Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита» Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.

Политика Полпред в ДФО Юрий Трутнев сохранил пост Подписан Указ президента РФ от 21.01.2020 № 22, по которому Юрий Трутнев сохранил свою двойную должность - заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Гаджеты POCO F2 Lite получит Snapdragon 765 Бренд POCO разрабатывает новый смартфон POCO F2 Lite, который получит очень интересные характеристики. Об этом сообщает инсайдер RevAtlas.

Происшествия На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке 22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.

Футбол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед» Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков".

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Политика В новой Конституции закрепят индексацию пенсий и МРОТ Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного посланию Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты не может быть ниже прожиточного минимума.