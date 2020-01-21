Политика

REGNUMREGNUMПутин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительству РФ поручено в трёхмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений документа.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности России, соответствующий указ
 опубликован на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ14:19

Подробнее о событии

Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России

Коммерсантъ14:19

Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России

ТАСС15:01

Путин подписал новую Доктрину продовольственной безопасности

РИА Новости14:41

Путин подписал новую доктрину продовольственной безопасности России

РБК15:20

Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России

Московский Комсомолец14:00

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности РФ

Интерфакс13:58

Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России

Lenta.ru13:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Политика

Путин встретился с Чайкой и Красновым

Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с генпрокурором России Юрием Чайкой и замглавы СК Игорем Красновым, который был предложен на должность генерального прокурора.
RT на русском 07:34
Политика

Объявлен состав нового российского правительства

Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.
Суть событий 12:34
Хоккей

«Нефтехимик» расторг контракт со Степаном Захарчуком

После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука клуб принял решение о расторжении контракта с хоккеистом, — сообщается на официальном сайте команды.
News.ru 03:23
Армия и оружие

Военные модернизируют систему ПРО Москвы

Газета.Ru 16:40
Финансы

Внешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд

Внешний долг России по состоянию на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
REGNUM 08:38
Космос

Ученые хотят создать базу на Фобосе для управления роботами на Марсе

РИА Новости вчера в 20:16
Политика

Путин поздравил новый кабинет министров с назначением

Владимир Путин поздравил министров правительства Михаила Мишустина с назначением.
Москва 24 13:15
Шоу-бизнес

Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»

ФАН 08:23
Общество

Адвокаты Винника подали жалобу на Грецию в ООН

Защита россиянина Александра Винника, содержащегося в тюрьме Греции, подала жалобу в ООН в связи с нарушениями его прав и пытками.
РБК 16:55
Политика

Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне "настоящим самоубийством".
РИА Новости 12:36
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Политика

Украина открыто высказывается против разведения сил на Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, так как это якобы «противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта».
Новостной фронт 15:23
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Игр и сыграет с США

Газета.Ru 10:14
Наука

В США создали самовосстанавливающийся «живой бетон»

Американские исследователи создали «живой бетон», способный расти и восстанвилвать возникающие повреждения.
Новый День 17:50
Экономика

Сбербанк прогнозирует ущерб России от кибератак в несколько триллионов

Ущерб, нанесённый российской экономике кибератаками в 2020 году, может составить 3,5—3,6 трлн рублей.
RT на русском 06:36
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Коммерсантъ вчера в 20:51
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс 13:20
Происшествия

Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе

Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 14:54
Киберспорт

Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major

В невероятном матче нижней сетки Virtus.pro потерпела поражение от команды Team Liquid на DreamLeague Leipzig Major и покинула турнир.
Inc-news.ru 17:58
Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Вести.Ru 10:55
Политика

Полпред в ДФО Юрий Трутнев сохранил пост

Подписан Указ президента РФ от 21.01.2020 № 22, по которому Юрий Трутнев сохранил свою двойную должность - заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Дебри-ДВ 17:55
Гаджеты

POCO F2 Lite получит Snapdragon 765

Бренд POCO разрабатывает новый смартфон POCO F2 Lite, который получит очень интересные характеристики. Об этом сообщает инсайдер RevAtlas.
Ридус вчера в 04:04
Происшествия

На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке

22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
RT на русском 12:36
Кино

Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Газета.Ru 13:35
Футбол

Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»

Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков".
Вести.Ru 16:48
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр вчера в 05:44
Политика

В новой Конституции закрепят индексацию пенсий и МРОТ

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного посланию Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты не может быть ниже прожиточного минимума.
URA.Ru вчера в 09:28
Общество

Глава Amazon вновь возглавил список богатейших людей мира

Основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос вновь занял первое место в списке самых богатых людей мира после того, как в пятницу был «свергнут» генеральным директором французской группы компаний LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернаром Арно.
Известия 13:30
Общество

Для российских учителей хотят ввести понятие «педагогическая тайна»

В России предложили ввести для работников образовательной сферы аналог врачебной тайны — так называемую, педагогическую тайну.
В Городе N 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное