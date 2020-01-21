Политика
REGNUMПутин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительству РФ поручено в трёхмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений документа.
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Президент России Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности России, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Коммерсантъ14:19
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