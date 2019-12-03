Экономика

News.ruNews.ruПутин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законопроектом о внесении изменений в бюджет. Документ увеличивает траты на дотации силовиков, госканалов и госбанков. К такому выводу пришли аналитики Finanz.ru.
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Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков

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Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

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Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше

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В новом бюджете РФ дополнительные расходы перераспределены в пользу силовиков и СМИ

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Правительство России сократит расходы на образование, медицину и социальное обеспечение

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