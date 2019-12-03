Экономика
News.ruПутин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков
Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законопроектом о внесении изменений в бюджет. Документ увеличивает траты на дотации силовиков, госканалов и госбанков. К такому выводу пришли аналитики Finanz.ru.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Финансы
Кратер кредитного взрыва: США провалились в собственные долги
Мощнейший кредитный взрыв, подготовил почву для еще одного бума, сообщает TheMostImportantNews.com.
Общество
Путин заморозил индексацию военных пенсий
Президент Владимир Путин подписал указ об отмене индексации денежного довольствия военных, на основании которого рассчитывается военная пенсия.
Футбол
Самая красивая болельщица 18-го тура РПЛ, фото, опрос
Наука
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет.
Общество
Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе
Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
Авто
Рынок новых электрокаров в России вырос примерно в три раза
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2019 года владельцами новеньких электромобилей в России стали 297 человек – это в 2,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года который составил 112 единиц авто.
Гаджеты
Президент Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi 10 Pro
Президент китайской компании Xiaomi Лин Бин проговорился и анонсировал топовую версию грядущего флагмана Mi 10 — смартфон Mi 10 Pro.
Общество
Медцентр ДВФУ лишился своего главного врача
Во Владивостоке с поста главного врача Медицинского центра Дальневосточного федерального университета уволился Олег Пак, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
В Кремле отказались комментировать решение суда по жалобе Голунова
В Кремле наблюдают за развитием ситуации по делу журналиста Ивана Голунова, однако комментировать решение суда, отклонившего его жалобу на бездействие следователей, отказались.
Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Авто
Volkswagen показал «заряженный» Polo новой генерации
Немецкий бренд представил серийную версию седана Volkswagen Virtus GTS, который известен в России под названием Polo.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Экономика
ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»
Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
Происшествия
Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя
Житель поселка Витимский в Иркутской области погиб в результате нападения медведя-шатуна, который пробрался к нему в дом.
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Авто
Новый Lexus GX 460 вышел в продажу в России
До российских дилеров добрался обновленный внедорожник Lexus GX 460.
Здоровье
Сахалинцев продолжают уговаривать пройти диспансеризацию
200 тысяч сахалинцев и курильчан в 2019 году уже прошли диспансеризацию.
Общество
Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
Политика
Трамп призвал Макрона отменить цифровой налог для США
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал французскую сторону отменить налоги на цифровые услуги.
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Музыка
Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной
Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.