Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законопроектом о внесении изменений в бюджет. Документ увеличивает траты на дотации силовиков, госканалов и госбанков. К такому выводу пришли аналитики Finanz.ru.

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

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