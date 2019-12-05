Экономика
News.ruПутин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков
Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законопроектом о внесении изменений в бюджет. Документ увеличивает траты на дотации силовиков, госканалов и госбанков. К такому выводу пришли аналитики Finanz.ru.
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Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков
Znak.com03 декабря в 06:58
Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей
Агентство Телеграф03 декабря в 09:39
Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов
Readovka.ru03 декабря в 08:03
Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше
Телеканал 360°03 декабря в 12:08
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Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
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Запланированные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
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МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме
Посол Казахстана на Украине Самат Ордабаев был приглашён в украинский МИД после высказываний президента Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма.
Общество
Опору Крымского моста украсило граффити со строителем и котом Мостиком
Героями изображения стали строитель в спецодежде, который держит на руках кота Мостика, ставшего живым символом моста.
Политика
США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ
Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
Энергетика
ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти
Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Политика
Медведев прокомментировал акции протестов в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
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Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Происшествия
В управлении строительной политики Воронежа идут следственные действия
Правоохранители проводят следственные действия в управлении строительной политики администрации Воронежа, а также департаменте строительной политики Воронежской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Культура
Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру
Происшествия
Ростовского бизнесмена Вадима Варшавского осудили на 3,5 года колонии
Бывшего генедиректора Ростовского электрометаллургического завода Вадима Варшавского осудили на 3,5 года колонии общего режима по делу за неуплату налогов.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Политика
В Раде подрались депутаты «Слуги народа»
Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
Футбол
«Локомотив» хочет выкупить у «Интера» Жоау Мариу
«Локомотив» намерен выкупить у «Интера» права на полузащитника Жоау Мариу, сообщает Calciomercato.
Общество
Совет судей решил не наказывать СМИ за критику в публикациях
О предложении ввести ответственность для СМИ за давление на суды сообщала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.
Политика
Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе
Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Гаджеты
Компания Motorola представила смартфон с быстрой зарядкой
Армия и оружие
Пентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток
Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Улисса Фарах опровергла информацию о намерении Вашингтона отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Политика
Трампу будет предъявлено обвинение с целью импичмента — Пелоси
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что вскоре президенту США Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента.
Политика
Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Политика
Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва завершают работу над программой действий для углубления интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт.
Политика
Москва ответила на угрозу Киева отгородиться от Донбасса
Ранее советник президента Украины Андрей Ермак на форуме в Лондоне заявил, что если Россия не хочет договариваться с украинскими властями, то Киев построит стену, и «жизнь будет продолжаться».
Общество
В Крыму сделали 31 декабря выходным днем
В Республике Крым объявили выходным днем 31 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Крыминформ».
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.