Экономика

News.ruNews.ruПутин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законопроектом о внесении изменений в бюджет. Документ увеличивает траты на дотации силовиков, госканалов и госбанков. К такому выводу пришли аналитики Finanz.ru.
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Владимир Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков, госбанков и госканалов

АБН01:57

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

BFM.ru03 декабря в 14:29

Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков

Znak.com03 декабря в 06:58

Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей

Агентство Телеграф03 декабря в 09:39

Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов

Readovka.ru03 декабря в 08:03

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

News.ru03 декабря в 07:46

Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше

Телеканал 360°03 декабря в 12:08
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Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Телеканал 360° 07:59
Политика

Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Известия 09:12
Политика

МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

Посол Казахстана на Украине Самат Ордабаев был приглашён в украинский МИД после высказываний президента Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма.
RT на русском 09:43
Общество

Опору Крымского моста украсило граффити со строителем и котом Мостиком

Героями изображения стали строитель в спецодежде, который держит на руках кота Мостика, ставшего живым символом моста.
Красная весна вчера в 14:17
Политика

США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
BFM.ru 10:34
Энергетика

ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти

Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Ведомости вчера в 13:50
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Происшествия

В управлении строительной политики Воронежа идут следственные действия

Правоохранители проводят следственные действия в управлении строительной политики администрации Воронежа, а также департаменте строительной политики Воронежской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:25
Культура

Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру

Мой Брянск 08:08
Происшествия

Ростовского бизнесмена Вадима Варшавского осудили на 3,5 года колонии

Бывшего генедиректора Ростовского электрометаллургического завода Вадима Варшавского осудили на 3,5 года колонии общего режима по делу за неуплату налогов.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:00
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
Политика

В Раде подрались депутаты «Слуги народа»

Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
РИА Новости 08:32
Футбол

«Локомотив» хочет выкупить у «Интера» Жоау Мариу

«Локомотив» намерен выкупить у «Интера» права на полузащитника Жоау Мариу, сообщает Calciomercato.
Sport24.ru 07:47
Общество

Совет судей решил не наказывать СМИ за критику в публикациях

О предложении ввести ответственность для СМИ за давление на суды сообщала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.
Lenta.ru 10:23
Политика

Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе

Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
News.ru 07:07
Политика

Пентагон объяснил задержку с продлением СНВ-3

News.ru 10:58
Общество

Путин исполнит мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

ФАН 07:59
Гаджеты

Компания Motorola представила смартфон с быстрой зарядкой

МедиаПоток 11:10
Армия и оружие

Пентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Улисса Фарах опровергла информацию о намерении Вашингтона отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих.
Российская газета вчера в 21:20
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Политика

Трампу будет предъявлено обвинение с целью импичмента — Пелоси

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что вскоре президенту США Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента.
REGNUM 10:40
Политика

Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
Газета.Ru 04:31
Спорт

Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
РИА Новости 10:00
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
Политика

Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва завершают работу над программой действий для углубления интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт.
News.ru 04:04
Политика

Москва ответила на угрозу Киева отгородиться от Донбасса

Ранее советник президента Украины Андрей Ермак на форуме в Лондоне заявил, что если Россия не хочет договариваться с украинскими властями, то Киев построит стену, и «жизнь будет продолжаться».
Lenta.ru 08:48
Общество

В Крыму сделали 31 декабря выходным днем

В Республике Крым объявили выходным днем 31 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Крыминформ».
Lenta.ru 09:52
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
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