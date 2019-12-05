Экономика

News.ruNews.ruПутин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законопроектом о внесении изменений в бюджет. Документ увеличивает траты на дотации силовиков, госканалов и госбанков. К такому выводу пришли аналитики Finanz.ru.
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Владимир Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков, госбанков и госканалов

АБН01:57

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

BFM.ru03 декабря в 14:29

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

News.ru03 декабря в 07:46

Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей

Агентство Телеграф03 декабря в 09:39

Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов

Readovka.ru03 декабря в 08:03

Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше

Телеканал 360°03 декабря в 12:08

Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков

Znak.com03 декабря в 06:58
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Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем

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Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
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Общество

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Lenta.ru вчера в 09:36
Космос

Астронавты впервые испекут печенье на МКС

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Космос

Китай собирается построить космическую солнечную электростанцию

Китай планирует построить космическую солнечную электростанцию мощностью 200 тонн мегаватт к 2035 году.
TV BRICS 03 декабря в 08:54
Общество

Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
ТАСС 03 декабря в 04:14
Общество

Российский спецназовец раскрыл тайную технику пятнадцатиминутного сна

Lenta.ru 19:33
Спорт

Женская сборная России по гандболу одержала 4-ю кряду победу на ЧМ

Россиянки одержали победу со счётом 33:23. Российские спортсменки завершат выступление на групповом этапе матчем со Швецией 6 декабря.
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Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

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Военное дело 03 декабря в 07:05
Политика

США ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Газета.Ru 13:13
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Газета.Ru 08:40
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Метформин от диабета может провоцировать рак

Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.
Ugpressa.ru вчера в 22:33
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Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля

Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
Автоновости дня 03 декабря в 01:10
Политика

Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов

В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
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Тихоокеанский флот в 2020 году получит фрегат и два новых корвета

Фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Гремящий» и «Герой России Алдар Цыденжапов» войдут в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2020 году.
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Страны ОПЕК договорились о сделке по снижению объёмов добычи нефти

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.
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В Париже во время протестов задержали 90 человек

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Новак рассказал о цене на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
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На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
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Председателя ОНК Якутии арестовали по подозрению во взяточничестве

"Марина Семенова, председатель ОНК, арестована и сейчас находится в изоляторе временного содержания по подозрению во взяточничестве", - сказал источник.
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Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах.
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Режиссер «Дау» попросил Минкульт допустить в прокат все части фильма

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