Экономика

BFM.ruBFM.ruВладимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК. Согласно документу, в будущем году доходы бюджета ожидаются на уровне 20,3 трлн рублей, профицит — почти 900 млрд рублей.
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Владимир Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков, госбанков и госканалов

АБН01:57

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

News.ru03 декабря в 07:46

Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше

Телеканал 360°03 декабря в 12:08

Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей

Агентство Телеграф03 декабря в 09:39

Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов

Readovka.ru03 декабря в 08:03

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

BFM.ru03 декабря в 14:29

Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков

Znak.com03 декабря в 06:58
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Политика

«Интерфакс»: убитый в Берлине чеченец участвовал в терактах

В мае и августе 2003 года Хангошвили якобы участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки в Ингушетии.
Snob.ru 01:06
Происшествия

В Калуге семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Российская газета 06:46
Шоу-бизнес

Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
REGNUM 02:21
Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 08:53
Политика

Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Lenta.ru 09:01
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ вчера в 16:41
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Футбол

«Краснодар» объявил об открытии клубного магазина

Sportbox.RU 07:04
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Вести.Ru 05:28
Политика

Трампу предъявят обвинения с целью импичмента

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси попросит комитет конгресса по судебным делам подготовить документы для импичмента Дональда Трампа.
РИА Новости 10:02
Политика

Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Известия 09:12
Происшествия

Мужчина разбил 14 автомобилей в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга за рулем Audi A7 утром 5 декабря стал виновником ДТП на Выборгском шоссе города, в результате которого пострадали 14 автомобилей.
Газета.Ru 09:46
Общество

Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову

РИА Новости вчера в 09:28
Общество

Дума распространила налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

Госдума приняла закон, распространяющий налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов страны.
РИА Новости 07:10
Политика

Киев предложил поменять представителей Донбасса в контактной группе

Украина выступила с предложением добавить или заменить представителей Донбасса с территорий, не находящихся под её контролем, в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины в Минске.
REGNUM 07:54
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей вчера в 23:44
Происшествия

В Одессе ищут 10 человек, пропавших без вести при пожаре в колледже

РИА Новости вчера в 11:10
Политика

В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата

Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 07:44
Общество

В Крыму сделали 31 декабря выходным днем

В Республике Крым объявили выходным днем 31 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Крыминформ».
Lenta.ru 09:52
Политика

Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Харламова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами российских телеканалов обменялся шутками с комедийным актером и телеведущим "ТНТ" Тимуром Батрутдиновым.
РИА Новости 07:34
Политика

МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
Lenta.ru 09:57
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Происшествия

32-летняя королева красоты из Пакистана погибла в автокатастрофе

В начале декабря в американском штате Мэриленд погибла Заниб Навид — 32-летняя звезда конкурсов красоты.
Woman.ru 08:47
Общество

Медведев пообещал не закрывать YouTube

Экономика: ВВП, инфляция, бюджет Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал ежегодное интервью 20 российским телеканалам, ответив на вопросы журналистов по мировой и внутренней повестке дня.
Газета.Ru 09:41
Музыка

«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей 2019 года

Piter.tv 01:41
Общество

РФ приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо

Топливная компания ТВЭЛ проинформировала иранскую сторону, что до выполнения условий работы по перепрофилированию завода приостановили.
Политика Сегодня 09:53
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва вчера в 20:51
Политика

Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти

Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:19
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru вчера в 17:27
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