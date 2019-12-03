Экономика

News.ruNews.ruПутин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законопроектом о внесении изменений в бюджет. Документ увеличивает траты на дотации силовиков, госканалов и госбанков. К такому выводу пришли аналитики Finanz.ru.
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Силовики разбогатеют, образование обеднеет: Путин внес очередные поправки в бюджет

Дождь14:55

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

BFM.ru03 декабря в 14:29

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

News.ru03 декабря в 07:46

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Агентство Телеграф03 декабря в 09:39

Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов

Readovka.ru03 декабря в 08:03

Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше

Телеканал 360°03 декабря в 12:08

Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков

Znak.com03 декабря в 06:58
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