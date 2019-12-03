Экономика

Pravda.RuPravda.RuВ России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Расходы в следующем году вырастут, согласно закону, на 247,9 миллиарда рублей. Однако, перспективы финансирования из общего бюджета радужны не для всех. Согласно документу, пишет finanz. ru, в 2020-ом на 9,5 млрд меньше получит система образования страны.
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Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков

Znak.comвчера в 06:58

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

News.ruвчера в 07:46

Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше

Телеканал 360°вчера в 12:08

Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов

Readovka.ruвчера в 08:03

Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей

Агентство Телеграфвчера в 09:39

В России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Pravda.Ruвчера в 21:54

Правительство России сократит расходы на образование, медицину и социальное обеспечение

АСТВвчера в 19:30
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Наука

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Известия вчера в 21:00
Происшествия

В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа

В четырёхэтажном жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области произошёл хлопок бытового газа.
RT на русском вчера в 12:56
Происшествия

В Перми мужчина убил женщину и открыл стрельбу по прохожим

РИА Новости 01:33
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Солистка Artik&Asti выходит замуж

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Life.ru вчера в 11:46
Происшествия

Пожар на российском траулере в Норвегии ликвидирован

ТАСС 02:09
Происшествия

В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом из Белоруссии

В Московской области на трассе М1 в городском округе Одинцово автобус, следовавший из Белоруссии, столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек.
RT на русском вчера в 18:16
Происшествия

В Приморье задержали трех полицейских за превышение полномочий

Трое полицейских в Приморье задержаны за превышение должностных полномочий при расследовании убийства, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 01:00
Политика

Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о поддержке в Китае уйгуров.
Российская газета вчера в 20:05
Политика

Глава МИД Украины рассказал о проекте решения «нормандского саммита»

Проект решения саммита в "нормандском формате" предполагает "фиксацию достижений" в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 23:22
Футбол

Протасовицкий: Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень

По словам Протасовицкого, Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень.
Нева Спорт 01:06
Общество

Губернатор Голубев прокомментировал арест Татьяны Быковской

Rostof.ru 01:56
Общество

Более четырёх тысяч ивановских школьников пишут итоговые сочинения

Итоговое сочинение (изложение) пишут ученики выпускных классов школ Ивановской области 4 декабря.
REGNUM 02:33
Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
РБК вчера в 17:04
Общество

Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье

Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб.
РБК 00:30
Политика

США демонстративно отказали в выдаче виз российской делегации

США в очередной раз не выдали визы российским чиновникам - на этот раз въезд в Америку не одобрили делегации Федерального казначейства РФ и главе департамента МИД по работе с соотечественниками Олегу Мальгинову.
Газета.Ru 01:29
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости вчера в 08:14
Здоровье

Онколог назвал возраст для начала регулярных проверок на рак

Врач напомнил, что онкология имeeт наследственный характер и начaть проверяться, пo егo словам, нужнo за 10 лет дo наступления возрастa, в котором у ближайших родственников был обнаружен рак.
Известия вчера в 19:30
Происшествия

Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии

"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
ТАСС 02:01
Гаджеты

NVIDIA готовит внезапный анонс 7-нм графических процессоров

В один момент ведущий мероприятия всё же не удержался от вопроса о сроках перехода продуктов NVIDIA на 7-нм технологию, но Колетт Кресс свой ответ начала с привычных для подобной тематики рассуждений о важности архитектуры графических процессоров, а не литографической технологии их производства.
3DNews 01:36
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля в Германии отстранили от работы

Бывший депутат Государственной думы от «Единой России» Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в компании Acronis в Германии.
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Общество

Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Происшествия

Группу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:51
Политика

Патрушев: Россия и Китай стали фактором обеспечения мирового права

Тесные партнерские отношения России и Китая стали одним из главных факторов не только в области поддержания глобальной безопасности, но и с точки зрения обеспечения главенства международного права, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
РИА Новости вчера в 23:53
Футбол

«Бернли» разгромно уступил «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Во вторник стартовал 15-ый тур Английской премьер-лиги. "Манчестер Сити" в гостях с крупным счетом сумел одолеть "Бернли".
Газета.Ru вчера в 17:41
Спорт

Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
МонаВиста вчера в 22:14
Общество

В России планируют запретить коллекторам доступ к долгам по ЖКХ

В Государственной думе планируют разработать законопроект, согласно которому коллекторам будет окончательно закрыт доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.
RT на русском вчера в 22:59
Политика

Найден виновный в «оглуплении» украинцев

7 октября в МИД России заявили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны.
Lenta.ru 01:30
Общество

Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального

Алтапресс вчера в 01:46
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов живут в гостевом браке

Популярная телевизионная ведущая Ксения Собчак в личном микроблоге рассказала поклонникам о том, что живет со своим законным супругом Константином Богомоловым в "гостевом браке".
Bimru.ru вчера в 23:27
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