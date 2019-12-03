Экономика
News.ruПутин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков
Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законопроектом о внесении изменений в бюджет. Документ увеличивает траты на дотации силовиков, госканалов и госбанков. К такому выводу пришли аналитики Finanz.ru.
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Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков
Znak.comвчера в 06:58
Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше
Телеканал 360°вчера в 12:08
Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов
Readovka.ruвчера в 08:03
Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей
Агентство Телеграфвчера в 09:39
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Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Происшествия
В Ростовской области полицейский застрелил угрожавшего патрулю мужчину
В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил местного жителя, который открыл по патрулю огонь из пистолета.
Происшествия
В результате взрыва газа под Белгородом разрушены четыре этажа дома
Четыре этажа жилого дома в посёлке Яковлево в Белгородской области разрушены в результате взрыва бытового газа.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС
Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
Политика
На Украине задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя
В украинском пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом был задержан член регионального политического совета Севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый.
Общество
Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви
Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции ходатайство следствия об аресте "жилого помещения" основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
Политика
WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
Экономика
Россельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая
Россельхознадзор с 18 декабря 2019 ограничит поставки в Россию говядины и субпродуктов ряда предприятий Аргентины и Парагвая, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
Общество
В ГИБДД объяснили отмену «площадки» на экзамене для получения прав
Этап "площадка" исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол, сообщил в среду журналистам замначальника ГУОБДД России Олег Понарьин.
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выражается неодобрение возможному приглашению России на будущие саммиты G7.
Общество
В России могут полностью запретить доступ коллекторов к долгам по ЖКХ
В России в начале 2020 года разработают законопроект, в котором будет прописан полный запрет доступа коллекторов к долгам за жилищно-коммунальные услуги, написала газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Космос
Первый запуск американского корабля Starliner к МКС отложили
Первый запуск к Международной космической станции (МКС) американского корабля Starliner без экипажа, планировавшийся на 17 декабря, отложен на двое суток из-за проблем с ракетой-носителем Atlas-5, сообщила компания United Launch Alliance.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Энергетика
Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Шоу-бизнес
Лолита и Ольга Бузова пришли на премию «Золотой хит» в голых нарядах
Певице очень хотелось продемонстрировать сброс веса на 10 килограммов, и если у Бузовой с фигурой и кожей все в порядке, то просвечивающее стареющее тело Лолиты, кроме отвращения, вряд ли может вызвать какие-то чувства.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Происшествия
Расчленителя Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»
Политика
Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве
Бывший депутат украинской Рады Николай Рудьковский, который является фигурантом дела о нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, полностью признал вину, его дело будет рассмотрено в особом порядке, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Политика
В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2
Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Общество
Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании
Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Шоу-бизнес
Алсу вышла в свет вместе с сильно похудевшим мужем
На фото Алсу запечатлена вместе с мужем, и их поклонники сразу же отметили, как сильно Абрамов похудел.
Гаджеты
NVIDIA готовит внезапный анонс 7-нм графических процессоров
В один момент ведущий мероприятия всё же не удержался от вопроса о сроках перехода продуктов NVIDIA на 7-нм технологию, но Колетт Кресс свой ответ начала с привычных для подобной тематики рассуждений о важности архитектуры графических процессоров, а не литографической технологии их производства.
Кино
Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
Российский актёр Дмитрий Певцов раскритиковал высказывание Владимира Познера об абортах, сообщает РБК.
Футбол
Перед сборной России поставлена задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поставил перед сборной России задачу войти в первую десятку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
Недвижимость
Стоимость жилья на вторичном рынке резко возросла
По состоянию на октябрь-ноябрь, приобрести 1 кв. м жилья на вторичном рынке в Москве в среднем можно было за 200,5 тыс. рублей, а в Северной столице – за 124,6 тыс. рублей, подсчитали в агентстве ЦИАН.