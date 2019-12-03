Экономика

News.ruNews.ruПутин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законопроектом о внесении изменений в бюджет. Документ увеличивает траты на дотации силовиков, госканалов и госбанков. К такому выводу пришли аналитики Finanz.ru.
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Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков

Znak.comвчера в 06:58

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

News.ruвчера в 07:46

Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше

Телеканал 360°вчера в 12:08

Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов

Readovka.ruвчера в 08:03

Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей

Агентство Телеграфвчера в 09:39

В России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Pravda.Ruвчера в 21:54

Правительство России сократит расходы на образование, медицину и социальное обеспечение

АСТВвчера в 19:30
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Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

РБК 03:40
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Суд продлил задержание владельца автобуса, разбившегося в Забайкалье

РИА Новости 02:38
Происшествия

В Ростовской области полицейский застрелил угрожавшего патрулю мужчину

В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил местного жителя, который открыл по патрулю огонь из пистолета.
Известия 03:42
Происшествия

В результате взрыва газа под Белгородом разрушены четыре этажа дома

Четыре этажа жилого дома в посёлке Яковлево в Белгородской области разрушены в результате взрыва бытового газа.
RT на русском вчера в 14:17
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС

Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
РБК 03:07
Политика

На Украине задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя

В украинском пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом был задержан член регионального политического совета Севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый.
РИА Новости Крым вчера в 12:24
Общество

Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви

Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции ходатайство следствия об аресте "жилого помещения" основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 03:38
Политика

WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
РИА Новости 03:11
Экономика

Россельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая

Россельхознадзор с 18 декабря 2019 ограничит поставки в Россию говядины и субпродуктов ряда предприятий Аргентины и Парагвая, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК 03:32
Общество

В ГИБДД объяснили отмену «площадки» на экзамене для получения прав

Этап "площадка" исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол, сообщил в среду журналистам замначальника ГУОБДД России Олег Понарьин.
РИА Новости 03:27
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выражается неодобрение возможному приглашению России на будущие саммиты G7.
RT на русском вчера в 19:32
Общество

В России могут полностью запретить доступ коллекторов к долгам по ЖКХ

В России в начале 2020 года разработают законопроект, в котором будет прописан полный запрет доступа коллекторов к долгам за жилищно-коммунальные услуги, написала газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
РИА Новости 02:43
Космос

Первый запуск американского корабля Starliner к МКС отложили

Первый запуск к Международной космической станции (МКС) американского корабля Starliner без экипажа, планировавшийся на 17 декабря, отложен на двое суток из-за проблем с ракетой-носителем Atlas-5, сообщила компания United Launch Alliance.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Энергетика

Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

Известия 02 декабря в 17:59
Шоу-бизнес

Лолита и Ольга Бузова пришли на премию «Золотой хит» в голых нарядах

Певице очень хотелось продемонстрировать сброс веса на 10 килограммов, и если у Бузовой с фигурой и кожей все в порядке, то просвечивающее стареющее тело Лолиты, кроме отвращения, вряд ли может вызвать какие-то чувства.
Хорошие новости 03:45
Игры

В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru вчера в 09:29
Происшествия

Расчленителя Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»

Русская Планета 02 декабря в 00:29
Политика

Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве

Бывший депутат украинской Рады Николай Рудьковский, который является фигурантом дела о нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, полностью признал вину, его дело будет рассмотрено в особом порядке, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 04:02
Политика

В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Известия вчера в 21:56
Происшествия

Установлена личность жертвы пермского стрелка

REGNUM 01:23
Общество

Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании

Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
Интерфакс 01:17
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Шоу-бизнес

Алсу вышла в свет вместе с сильно похудевшим мужем

На фото Алсу запечатлена вместе с мужем, и их поклонники сразу же отметили, как сильно Абрамов похудел.
Discover24 02:41
Гаджеты

NVIDIA готовит внезапный анонс 7-нм графических процессоров

В один момент ведущий мероприятия всё же не удержался от вопроса о сроках перехода продуктов NVIDIA на 7-нм технологию, но Колетт Кресс свой ответ начала с привычных для подобной тематики рассуждений о важности архитектуры графических процессоров, а не литографической технологии их производства.
3DNews 01:36
Кино

Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
REGNUM вчера в 07:25
Шоу-бизнес

Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

Российский актёр Дмитрий Певцов раскритиковал высказывание Владимира Познера об абортах, сообщает РБК.
Мой Брянск вчера в 22:41
Футбол

Перед сборной России поставлена задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поставил перед сборной России задачу войти в первую десятку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
Sport24.ru 03:34
Недвижимость

Стоимость жилья на вторичном рынке резко возросла

По состоянию на октябрь-ноябрь, приобрести 1 кв. м жилья на вторичном рынке в Москве в среднем можно было за 200,5 тыс. рублей, а в Северной столице – за 124,6 тыс. рублей, подсчитали в агентстве ЦИАН.
Век 03:34
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