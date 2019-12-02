Экономика

ФАНФАНПутин подписал бюджеты Фонда соцстрахования и ФОМС на 2020–2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал законы о бюджетах Фонда соцстрахования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020–2022 годы. Документы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал бюджеты Фонда соцстрахования и ФОМС на 2020–2022 годы

ФАНвчера в 07:59
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