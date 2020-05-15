На сайте Кремля опубликован очередной пакет поручений президента в рамках борьбы с коронавирусом в России. Документ касается врачей, семей с детьми, домов престарелых, а также режима самоизоляции для людей старше 65 лет и объемов тестирования на COVID-19, отмечает «Интерфакс».

Путин подписал новые поручения по борьбе с коронавирусом

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