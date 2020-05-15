Общество
BFM.ruПутин подписал новые поручения по борьбе с коронавирусом
На сайте Кремля опубликован очередной пакет поручений президента в рамках борьбы с коронавирусом в России. Документ касается врачей, семей с детьми, домов престарелых, а также режима самоизоляции для людей старше 65 лет и объемов тестирования на COVID-19, отмечает «Интерфакс».
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Врачам за лечение пациентов с коронавирусом будут платить по 60 тысяч за смену
Комсомольская правдавчера в 15:07
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Космос
В конце года начнется изготовление приборов для станции «Луна-26»
По словам руководителя ИКИ РАН Анатолия Петруковича, работы над производством финальных образцов приборов для российской орбитальной станции «Луна-26» планируется начать в конце текущего года.
AstroNews.ru 00:45
Финансы
Россия сократила вложения в гособлигации США в три раза
Россия сократила вложения в государственные облигации США больше чем в три раза — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте.
Коммерсантъ вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала архивные романтичные кадры с Потапом
Настя Каменских выпустила новый клип на песню "Воспоминания".
ИА InterMedia вчера в 19:12
Здоровье
Коронавирус: последние новости 16 мая. Путин дал новые поручения правительству РФ, ВОЗ предупредила об опасном последствии COVID-19 для детей
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна работает над созданием вакцины от коронавируса COVID-19 совместно со специалистами из Индии.
URA.Ru вчера в 23:03
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Общество
Италия намерена открыть границы 3 июня
Власти Италии сообщили о планах разрешить въезд в страну и выезд из нее с 3 июня.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Соседов раскритиковал пение Бабкиной после лечения от пневмонии
Народные новости вчера в 12:58
Происшествия
В Перми еще в двух больницах закрыли отделения на карантин
В краевом центре в двух больницах закрыли на карантин отделения из-за коронавируса.
ВЕТТА 00:35
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»
РИА Новости вчера в 08:47
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru вчера в 09:00
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 104 человека
Еще у 104 пациентов в Свердловской области выявили SARS-CoV-2. Об этом заявили в оперштабе региона 15 мая в ежедневной сводке.
ИА Красная Весна вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей 14 мая в 13:00
Шоу-бизнес
«Мой Дени»: возлюбленная сына Орбакайте сделала трогательное признание
Пара встречается около двух лет, Дени уже познакомил возлюбленную со своей семьей, в том числе, и со знаменитой бабушкой.
7Дней.ру 14 мая в 04:00
Здоровье
Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru вчера в 14:32
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Певица Валерия в самоизоляции стала похожей на Аллу Пугачеву
Некоторые отметили, что прическа Валерии очень похожа на ту, что у Примадонны – волосы взлохмачены, да еще глаза похожие, когда смотришь сквозь очки.
Московский Комсомолец вчера в 04:39
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
Кино
Disney снимет сериал о Перси Джексоне
ИА InterMedia вчера в 05:15
Биатлон
Редкая мутация обнаружена в ДНК биатлониста Устюгова
Академик Александр Макаров сообщил Президенту России, что у олимпийского чемпиона по биатлону выявлены редкие мутации в ДНК, которые могли стать причиной повышенного уровня гемоглобина.
NewInform вчера в 07:26
Общество
Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ вчера в 19:58
Общество
Эксперимент показал скорость распространения коронавируса
В Японии смоделировали ситуацию в обычном кафе или буфете. В эксперименте участвовали 10 человек.
РЕН ТВ 13 мая в 02:41
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Создатели «Аватара 2» опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет
РИА Новости 14 мая в 07:54
Общество
Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина
Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
Sochi.com вчера в 05:57
Происшествия
В Челябинске отделение больницы закрыли на карантин
Отделение гинекологии областной клинической больницы №3 в Челябинске закрыли на карантин после подтверждения COVID-19 у медработника, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости вчера в 07:57
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro «видит» сквозь одежду
Goroday.ru вчера в 22:48
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29