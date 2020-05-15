Общество
BFM.ruПутин подписал новые поручения по борьбе с коронавирусом
На сайте Кремля опубликован очередной пакет поручений президента в рамках борьбы с коронавирусом в России. Документ касается врачей, семей с детьми, домов престарелых, а также режима самоизоляции для людей старше 65 лет и объемов тестирования на COVID-19, отмечает «Интерфакс».
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Врачам за лечение пациентов с коронавирусом будут платить по 60 тысяч за смену
Комсомольская правдавчера в 15:07
Кабмин внесет изменения в законы о спецоплатах соцработникам и повышении пособия на ребенка
Вечерняя Москвавчера в 15:08
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Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Газета.Ru 06:52
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
Общество
В Севастополе отменили режим самоизоляции
В Севастополе отменили режим самоизоляции. Указ подпишут 16 мая, передаёт «Вести Севастополь». Указ начнётся действовать с 18 мая.
SM News 07:00
Общество
Владимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом.
Областная газета 00:22
Космос
Переживет ли человечество 4 июля 2020 года
Явление, которое произойдет 4 июля сего года, также называют парадом планет, и происходит оно примерно каждые 20 лет.
Территория новостей 14 мая в 04:54
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро расстается с мужем
Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.
StarHit.ru 07:00
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Общество
Минтранс ожидает восстановления железнодорожных перевозок к осени
Железнодорожные пассажирские перевозки планируется открыть к осени, если не будет второй волны эпидемии коронавируса.
Клопс 10:03
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Федеральные стимулирующие доплаты медработникам будут рассчитываться из факта работы с пациентами с коронавирусом, без привязки ко времени, сообщается на сайте правительства РФ в субботу.
РИА Новости 09:47
Происшествия
Больница Святого Георгия заказала новые аппараты ИВЛ из Германии
В субботу, 16 мая, стало известно, что больница Святого Георгия в Петербурге закупила 84 немецких аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Форпост Северо-Запад 07:24
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Общество
Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские дальнобойщики устроили забастовку на участке с границей Китаем. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14 мая в 13:48
Политика
NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов
Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано.
REGNUM 05:12
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
СК проверит невыплаты компенсаций работающим с коронавирусом медикам
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителям подразделений в регионах организовать проверку невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом.
RT на русском вчера в 15:50
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Спорт
Губерниев извинился перед Устюговым
Откликнулся только Дмитрий Губерниев, который комментирует биатлон на «Матч ТВ».
Спорт день за днем вчера в 05:48
Происшествия
Во Франции задержан самый разыскиваемый преступник за геноцид в Руанде
Париж, 16 мая 2020, 14:57 — REGNUM Бизнесмен Филисьен Кабуга задержан во Франции по подозрению в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году, передает телеканал BFM со ссылкой на данные прокуратуры.
REGNUM 07:57
Здоровье
Скворцова: существует препарат, убивающий коронавирус за 48 часов
Клинические испытания мефлохина показали, что даже незначительная доза препарата способна полностью убивать коронавирус за 48 часов.
Pravda.Ru 05:16
Здоровье
Системы здравоохранения в России и США сравнила Симоньян
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» провела параллель между лечением зараженных коронавирусом пациентов в России и США.
Live24 вчера в 01:46
Транспорт
Мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент
При появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня, — сообщили в мэрии Благовещенска.
ИА Порт Амур 04:27
Экономика
Российские авиакомпании получат только часть обещанной властями помощи
Российские авиакомпании смогут пока рассчитывать только на 70% от выделенной на поддержку отрасли компенсации.
Секрет фирмы 08:21
Общество
Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
Общество
В России из-за режима самоизоляции появились автокинотеатры
В России с 8 мая 2020 года началась коммерческая демонстрация кинофильмов, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РБК 09:55
Футбол
ФК «Ростов» продолжит участие в чемпионате России с 21 июня
На заседании Исполкома РФС было принято решение возобновить сезон и провести матчи с 21 июня по 22 июля.
Rostov gazeta вчера в 07:34
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40