Общество

BFM.ruBFM.ruПутин подписал новые поручения по борьбе с коронавирусом

На сайте Кремля опубликован очередной пакет поручений президента в рамках борьбы с коронавирусом в России. Документ касается врачей, семей с детьми, домов престарелых, а также режима самоизоляции для людей старше 65 лет и объемов тестирования на COVID-19, отмечает «Интерфакс».
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Президент России дал поручение внести поправки по доплатам соцработникам

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Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам

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Кабмин внесет изменения в законы о спецоплатах соцработникам и повышении пособия на ребенка

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Газета.Ru 06:52
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В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
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Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
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Общество

В Севастополе отменили режим самоизоляции

В Севастополе отменили режим самоизоляции. Указ подпишут 16 мая, передаёт «Вести Севастополь». Указ начнётся действовать с 18 мая.
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Общество

Владимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом.
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Космос

Переживет ли человечество 4 июля 2020 года

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Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Общество

Минтранс ожидает восстановления железнодорожных перевозок к осени

Железнодорожные пассажирские перевозки планируется открыть к осени, если не будет второй волны эпидемии коронавируса.
Клопс 10:03
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Федеральные стимулирующие доплаты медработникам будут рассчитываться из факта работы с пациентами с коронавирусом, без привязки ко времени, сообщается на сайте правительства РФ в субботу.
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Происшествия

Больница Святого Георгия заказала новые аппараты ИВЛ из Германии

В субботу, 16 мая, стало известно, что больница Святого Георгия в Петербурге закупила 84 немецких аппарата искусственной вентиляции лёгких.
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
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Общество

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Российские дальнобойщики устроили забастовку на участке с границей Китаем. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14 мая в 13:48
Политика

NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов

Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано.
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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СК проверит невыплаты компенсаций работающим с коронавирусом медикам

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителям подразделений в регионах организовать проверку невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом.
RT на русском вчера в 15:50
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Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
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Газета.Ru 09:09
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Губерниев извинился перед Устюговым

Откликнулся только Дмитрий Губерниев, который комментирует биатлон на «Матч ТВ».
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Во Франции задержан самый разыскиваемый преступник за геноцид в Руанде

Париж, 16 мая 2020, 14:57 — REGNUM Бизнесмен Филисьен Кабуга задержан во Франции по подозрению в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году, передает телеканал BFM со ссылкой на данные прокуратуры.
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Клинические испытания мефлохина показали, что даже незначительная доза препарата способна полностью убивать коронавирус за 48 часов.
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Здоровье

Системы здравоохранения в России и США сравнила Симоньян

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» провела параллель между лечением зараженных коронавирусом пациентов в России и США.
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Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

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Мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент

При появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня, — сообщили в мэрии Благовещенска.
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Российские авиакомпании получат только часть обещанной властями помощи

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Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
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В России из-за режима самоизоляции появились автокинотеатры

В России с 8 мая 2020 года началась коммерческая демонстрация кинофильмов, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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ФК «Ростов» продолжит участие в чемпионате России с 21 июня

На заседании Исполкома РФС было принято решение возобновить сезон и провести матчи с 21 июня по 22 июля.
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Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем

Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
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Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

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