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Общество В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, говорится в пресс-релизе Совета министров, опубликованном на сайте правительства. 25

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