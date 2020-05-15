Общество

Life.ruLife.ruПутин утвердил поручения по итогам совещания 11 мая

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания 11 мая, связанного с вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте главы государства.
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Путин дал новые поручения по борьбе с COVID-19 в России

ФАНвчера в 15:51

Путин утвердил поручения по итогам совещания 11 мая

Life.ruвчера в 15:34

Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам

Российская газетавчера в 15:08

Врачам за лечение пациентов с коронавирусом будут платить по 60 тысяч за смену

Комсомольская правдавчера в 15:07

Работникам соцучреждений Татарстана прибавят до 35 тысяч рублей к зарплате

Татар-информвчера в 10:12

Волгоградцы считают справедливой господдержку соцработников

Волгоградская правдавчера в 10:01

Социальные работники получат специальные доплаты

Челнинские известиявчера в 07:08
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Путешествия

В России начали аннулировать июньские туры за границу

Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
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Общество

В Крыму отменили режим самоизоляции

Режим самоизоляции действует в Крыму с 3 апреля. В регионе зафиксировано 245 случаев COVID-19, два человека умерли.
Коммерсантъ 00:48
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заявил о расставании с женой

40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 14 мая в 04:52
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи

В субботу на военном аэродроме Батайница под Белградом состоялись официальные проводы российских военных специалистов, которые с 3 апреля помогали Сербии в борьбе с пандемией COVID-19.
РИА Новости 02:30
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Общество

МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет в сжатом формате

В 2020 году принято решение отказаться от традиционного формата «Евровидения». Об этом сообщили организаторы конкурса.
RuNews24.ru вчера в 21:21
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Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews вчера в 04:41
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Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera 14 мая в 07:11
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Общество

В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня

Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, говорится в пресс-релизе Совета министров, опубликованном на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 23:15
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились уже более 26 тысяч человек

Еще 1 470 человек вылечились от коронавируса за прошедшие сутки, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:04
348
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
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Автоспорт

Алонсо подписал предварительный контракт с «Рено»

Наличие предварительного соглашения не является гарантией того, что Алонсо подпишет контракт с командой, однако это позволит Сирилю Абитебулю использовать веский аргумент в случае желания правления "Рено" закрыть команду на фоне финансового кризиса.
Sport.ru 02:58
Происшествия

Пилот вертолета, на котором разбился Коби Брайант, был трезв

Московский Комсомолец вчера в 23:09
Технологии

Биотехнологи обнаружили полностью блокирующее коронавирус антитело

Препарат, получивший название STI-1499, представляет собой одно из десятка антител (то есть иммунных клеток, нейтрализующих патогенные микроорганизмы вроде того же коронавируса), которые, как обнаружила компания, оказывают определенное воздействие на коронавирус.
Московский Комсомолец 03:54
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
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Экономика

Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли

Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
Интерфакс вчера в 00:55
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Происшествия

В Ленобласти 5-летнего ребенка искусала сторожевая собака

По предварительным данным полиции, около 15:30 15 мая на въезде в СНТ, расположенное в поселке Гончарова, ребенка покусала сторожевая собака.
Петербургский дневник 04:02
5
Общество

В России зафиксировано 9200 случаев коронавируса за сутки

Из общего числа людей с новым типом коронавируса 3505 случаев за последние сутки было зафиксировано в Москве и 937 в Московской области.
Слово и Дело 03:44
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
14
Происшествия

В Тульской области скончались две пациентки с коронавирусом

Тула, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Две пациентки с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за последние сутки, об этом 15 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 03:52
21
Здоровье

За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 107 человек

Регион 64 01:16
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
1K
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
2,3K
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