Общество

Областная газетаОбластная газетаВладимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом. Список поручений Правительству РФ и региональным властям опубликован на сайте Кремля.
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Путин утвердил поручения по итогам совещания 11 мая

Life.ruвчера в 15:34

Президент России дал поручение внести поправки по доплатам соцработникам

Ёлдаш00:13

Путин дал новые поручения по ситуации с COVID-19

Северпоствчера в 16:05

Путин дал новые поручения по борьбе с COVID-19 в России

ФАНвчера в 15:51

Путин подписал новые поручения по борьбе с коронавирусом

BFM.ru00:30

Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам

Российская газетавчера в 15:08

Врачам за лечение пациентов с коронавирусом будут платить по 60 тысяч за смену

Комсомольская правдавчера в 15:07
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
1,2K
Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения на 35% столичных объектах

Московское управление Роспотребнадзор в ходе проверки различных столичных объектов обнаружило на 35% из них различные нарушения, сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Максим Фадеев заявил, что больше не сотрудничает с артистами

Газета.Ru 01:14
Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
3,1K
Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro «видит» сквозь одежду

Goroday.ru вчера в 22:48
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Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК вчера в 10:03
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Политика

В России перечислили желающие выйти из состава Украины области

Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе.
Lenta.ru 01:02
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
1,7K
Общество

Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

Покупателей без масок в магазине могут не обслуживать.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 09:29
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек

Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.
REGNUM вчера в 00:23
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Общество

В МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус

«На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», - приводит сообщение МВД 16 мая ТАСС.
Известия 01:07
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Финансы

Россия сократила вложения в гособлигации США в три раза

Россия сократила вложения в государственные облигации США больше чем в три раза — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте.
Коммерсантъ вчера в 19:42
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Общество

Учебный год в России начнется по новым правилам

Из-за пандемии коронавируса в российских школах введут новые правила. Одно из них — запрет на общие перемены и прогулки.
Оka.fm 14 мая в 06:00
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Политика

Толстой поставил условие для диалога с НАТО по Венскому документу

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Питч заявил о предложении к РФ присоединиться к обновлению Венского документа.
News.ru вчера в 10:31
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Армия и оружие

«Супер-пупер-ракету» Трампа развенчал эксперт

Заявленная накануне президентом США Дональдом Трампом новая американская разработка "супер-пупер-ракеты" не представляет собой ничего нового или сенсационного.
Южный Федеральный вчера в 21:03
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Футбол

«Боруссия Д» попросила болельщиков не собираться у стен стадиона

Пресс-служба клуба попросила болельщиков не собираться у стен стадиона. Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей.
Bobsoccer 14 мая в 08:22
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Общество

Оценена вероятность заражения коронавирусом на улице

В окружающей среде коронавирус теряет инфекционную активность, поэтому, не контактируя с людьми на улице, заразиться невозможно, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Известия вчера в 21:08
46
Футбол

Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич

«Локомотив» объявил об отставке с поста главного тренера Юрия Семина.
Vprognoze.ru 14 мая в 11:38
3
Общество

Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Правительство Словении объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране.
Дни.ру вчера в 10:20
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Кино

Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ 14 мая в 23:40
16
Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
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Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости вчера в 08:47
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Общество

Лукашенко вновь возмутила цена российского газа для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Сергеем Румасом обратил внимание на цену поставляемого в страну российского природного газа.
Свободная Пресса 14 мая в 06:59
2,7K
Политика

Трамп потерял вкус к торговой сделке США и Китая

Американский лидер ответил, что КНР тратит очень много в рамках торговой сделки, однако глава США потерял к ней вкус.
Lenta.ru вчера в 23:02
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Кино

Вышел трейлер сериала «Сквозь снег» от Netflix

Афиша Daily 14 мая в 05:04
Наука

Объяснено движение северного полюса в сторону России

По словам географа Филиппа Ливермора (Philip Livermore), за последние десятилетия сибирский участок магнитного поля Земли усилился, за счет чего произошло перетягивание магнитного полюса в сторону России.
Lenta.ru вчера в 11:55
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Здоровье

Губернатору Куйвашеву срочно переписывают указ о снятии карантина

Решение изменить документ принято после появления письма главы регионального Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, в котором он рекомендовал не смягчать, а усиливать карантин.
URA.Ru вчера в 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
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