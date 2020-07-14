Экономика

ИзвестияИзвестияПутин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
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Путин утвердил законы о льготах для инвесторов в Арктике

Lenta.ru13:53

Владимир Уйба представил предложения по дальнейшему развитию Воркуты и Инты

Глас Народавчера в 05:24

Эксперт: создание ТОР в арктической зоне Якутии учитывает интересы коренных народов

ТАСС11:01

Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике

Известия02:16

Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике

Интерфаксвчера в 14:06

Путин подписал закон о вводе новых налоговых льгот для бизнеса в Арктике

РИА Новостивчера в 13:47

Минвостокразвития: введение льгот для инвесторов в Арктике даст толчок предпринимательству

Парламентская газета12:55
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
1,5K
Общество

Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
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Общество

Мэр Хабаровска раскритиковал митинги в поддержку Фургала

Piter.tv 04:42
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Происшествия

На Амурском ГПЗ не подтвердили информацию о задержках зарплат рабочим

В пресс-службе ООО "Газпром переработка Благовещенск" сообщили, что в ходе предварительного расследования причин погромов на Амурском ГПЗ информация о задержках зарплат рабочему персоналу "Ренейссанс Хэви Индастриз" в течение нескольких месяцев не подтвердилась.
РЕН ТВ 03:36
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

Газета.Ru 12:03
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Политика

В Баку прошел митинг в поддержку азербайджанской армии

Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошел в Баку в поддержку азербайджанской армии, вышедших на улицу сопровождали наряды полиции, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:48
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Здоровье

Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам

В Минздраве пояснили, что все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, работающие с коронавирусом, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, поэтому если работник здравоохранения заразился при исполнении трудовых обязанностей, ему полагаются выплаты.
Российская газета 10:20
Происшествия

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс вчера в 08:23
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Общество

На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ

Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
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Общество

В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

Американские власти впервые за 17 лет привели в исполнение смертный приговор осужденному на федеральном уровне преступнику.
Известия 10:44
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Технологии

Разработчики вакцин от коронавируса пошли на риски

Израильский иммунолог, профессор Яков Беркун предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до полного окончания испытаний.
Lenta.ru 21:10
Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
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Кино

Межпланетные гонки: фильм «Форсаж 9» может быть связан с космосом

Исполнитель роли Дашера отметил, что кое в чем ведущая попала в цель, на что последняя заключила, что угадала про космос.
Киноафиша России вчера в 05:46
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Наука

У больных тяжелой формой Covid-19 обнаружили опасное антитело

Naked Science 14:56
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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 10:06
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Происшествия

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4

В ночь на среду сейсмологи зафиксировали у южных Курил землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает РИА "Новости" в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Газета.Ru 20:59
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Авто

Ford официально представил внедорожник Bronco Sport

Компания Ford официально представила новую версию внедорожника Ford Bronco, получившего версию Sport.
Деловое.ТВ 06:18
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Интернет

Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями

Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.
РБК 21:09
Шоу-бизнес

Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
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Игры

Консольная игра Death Stranding вышла на ПК

Разработчики игрового хита Death Stranding адаптировали популярную японскую игру для персональных компьютеров.
Общественная служба новостей 20:29
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Армия и оружие

Азербайджан заявил об уничтожении армянского военного объекта

РИА Новости 20:20
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Авто

Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России

Китайская компания JAC сертифицировала в России потенциального конкурента нижегородской «ГАЗели» – JAC Sunray.
Тарантас Ньюс 05:11
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату

В ряде регионов России готовится новая выплата, которую смогут получить граждане за сохранение своей семьи.
Deita.ru 19:45
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском вчера в 09:24
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Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
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Общество

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявлено 238 новых случаев коронавируса

За сутки скончались четыре человека с COVID-19. Один из них – непосредственно от коронавируса.
Вести Алтай 11:17
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Общество

Берегиню по народному календарю отмечают 15 июля

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