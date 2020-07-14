Экономика
ИнтерфаксПутин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании в Арктике особого режима работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
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Минвостокразвития: введение льгот для инвесторов в Арктике даст толчок предпринимательству
Парламентская газетавчера в 12:55
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Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Наука
В Африке нашли топорик, сделанный из кости 1,4 миллиона лет назад
Топорик, который 1,4 миллиона лет назад сделали из кости и использовали для разделывания туш, был найден в Африке археологами.
Faktom 04:23
Авто
Range Rover и Range Rover Sport получили новый дизельный мотор
Jaguar Land Rover оснастил свои Range Rover и Range Rover Sport трехлитровым дизельным двигателем с «мягким» гибридным довеском.
Автоновости дня 06:02
Общество
Популяционный иммунитет к коронавирусу в России достиг 26%
Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России достигает 26 процентов.
Российская газета 08:33
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Происшествия
Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя
Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 06:25
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
Avtovesti.com 02:50
Футбол
Кашшаи: неприемлемо, что в клубах ставят под сомнение честность судей
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прокомментировал критику в адрес арбитров со стороны клубов и высказался об итогах проверок судьи Сергея Лапочкина.
RT на русском 07:41
Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com 01:07
Происшествия
Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент
Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков.
Интерфакс 08:42
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости 03:08
Экономика
Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом
По прогнозам, к концу июля общие траты на лечение больных с COVID-19 за все время эпидемии достигнут 40 млрд руб. Как сообщала председатель ФОМС Елена Чернякова в апреле, лечение пациентов с легкой формой COVID-19 в системе обязательного медстрахования тарифицируется как лечение пневмонии.
РБК 08:08
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Армия и оружие
Армения и Азербайджан вернулись к «горячему» переделу территории
На линии соприкосновения вдоль расположенного юго-восточнее новой горячей точки Нагорного Карабаха, в традиционной зоне конфликта между Арменией и Азербайджаном, бои не идут.
РБК 08:14
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Происшествия
Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия
У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи.
Вести.Ru 04:41
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Российская газета 06:16
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США увеличилось до 59
РБК вчера в 02:39
Футбол
Хусаинов: в стрёмных ситуациях судьи с радостью принимают решения не в пользу «Спартака»
Бывший арбитр Сергей Хусаинов выразил мнение, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака».
Чемпионат 08:28
Шоу-бизнес
Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы
Московский Комсомолец 03:52
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
Футбол
В «Уфе» зафиксировано два новых случая заражения COVID-19. Команда планирует продолжать играть
Два новых положительных теста на вирус COVID-19 было сдано в футбольном клубе "Уфа".
Вести.Ru 08:43
Происшествия
В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело
«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
Футбол
Инфантино: российские болельщики больше верят в сборную после ЧМ
Болельщики сборной России стали больше верить в команду после домашнего чемпионата мира-2018 и сильнее полюбили футбол, считает глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
РИА Новости 07:26
Игры
Death Stranding стала доступна на PC
The GEEK 04:21