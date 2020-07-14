Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании в Арктике особого режима работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.

Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике

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