Экономика
ИнтерфаксПутин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании в Арктике особого режима работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
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Минвостокразвития: введение льгот для инвесторов в Арктике даст толчок предпринимательству
Парламентская газета12:55
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Происшествия
В Хабаровске задержали митингующих у здания правительства края
REGNUM 12 июля в 19:48
Происшествия
Открытое горение на обувном складе в Долгопрудном ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области.
ТАСС 19:16
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
Кино
Оператор «Матрицы» назвал съемки сиквелов с Вачовски пыткой
Поуп отмечает, что все проблемы начались с того момента, как было принято решение снимать продолжение знаменитой кинокартины.
CT news 10:45
Футбол
«Челси» уже отлично усилился. Но можно ещё лучше
Ещё 9,5 – выход из группы, а высокий клубный рейтинг принёс дополнительные 20 млн.
Чемпионат 14:30
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Политика
Путин утвердил индексацию зарплат госслужащих на 3 %
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3 %. Как указано в документе, размеры окладов повысят уже с 1 октября текущего года.
Невские Новости 02:57
Энергетика
«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона
«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия 00:46
Технологии
Вакцину от COVID-19 компании Moderna испытали на людях
Вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях, следует из данных, опубликованных в журнале New England Journal of Medicine.
РИА Новости 19:18
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском 16:37
Политика
Власти США отменили решение по визам для иностранных студентов
Власти США во вторник отменили распоряжение, которое аннулировало визы находящихся в стране иностранных студентов, чьи занятия из-за коронавируса были переведены исключительно в онлайн-формат, сообщает издание The Hill.
РИА Новости 16:14
Происшествия
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
Армия и оружие
МИД Турции выдвинул ультиматум армии Хафтара
Военнослужащие армии маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии, в противном случае турецкая сторона начнет военную операцию.
Аргументы и Факты вчера в 07:31
Спорт
«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова
RT на русском 10:54
Общество
На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
Хоккей
Панарин номинирован на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин номинирован на «Тед Линдсей Эворд» — приз самому лучшему игроку сезона по версии самих хоккеистов.
News.ru 11:25
Футбол
В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола
Первым решением Шамиля Газизова на посту генерального директора московского "Спартака" стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 08:57
Экономика
Автор самого точного рублевого прогноза рассказал, чего ждать теперь
Рубль даже может вернуться к докоронавирусному уровню, однако осенью его ждет ослабление из-за выборов США и отложенных последствий Covid-19, считает стратег Santander Bank Polska SA из Варшавы Войцех Мазуркевич, автор самых точных прогнозов по рублю во втором квартале по версии Bloomberg.
Profinance.ru 08:39
Футбол
«Челси» обыграл «Норвич» благодаря голу Жиру
Чемпионат 17:09
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК вчера в 04:58
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости 17:26
Футбол
«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу
Секретарь аргентинского «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне сообщил, что клуб продолжает переговоры с московским ЦСКА о переходе форварда Адольфо Гайча.
RT на русском 13:55
Политика
Бабарико обратился в ООН из-за заключения его под стражу
Незарегистрированный ЦИК Белоруссии претендент на пост президента страны Виктор Бабарико обратился в Комитет по правам человека ООН из-за заключения его под стражу.
RT на русском 13:49
Происшествия
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,4
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области, его магнитуда составила 5,4.
Московский Комсомолец Сахалин 18:05