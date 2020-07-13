Экономика
Mockva.ruПутин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике
Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законопроектов о создании в Арктике особого режима работы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты.
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Минвостокразвития: введение льгот для инвесторов в Арктике даст толчок предпринимательству
Парламентская газетавчера в 12:55
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Политика
Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.
Газета.Ru 09:58
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт 10:59
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Закон «О государственном урегулировании деятельности организации и проведения азартных игр» был принят Верховной радой Украины 14 июля.
CT news вчера в 08:29
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Общество
Крымское УФАС возбудило дело против сети автозаправочных станций
Симферополь, 15 июля 2020, 10:34 — REGNUM Крымское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении местной сети автозаправочных станций, об этом сообщила 14 июля пресс-служба ведомства.
REGNUM 03:34
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 13:36
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Политика
ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17
Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России в связи с крушением самолёта Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года.
RT на русском 12:25
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия
В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера
В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
Экономика
Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров
Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:08
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Политика
ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты
Центризбирком Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны.
МИР 24 вчера в 09:18
Гаджеты
Монитор Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor оценен в 400 евро
Megaobzor.com 11:53
Армия и оружие
В России разрабатывают «оружие направленной энергии»
Автор Forbes Келси Атертон заявила, что в России разрабатывают «оружие направленной энергии».
Рамблер 08:41
Общество
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Решение о штрафе было принято Еврокомиссией в 2016 году, однако она не смогла юридически обосновать нарушение положений норм по конкуренции.
Evo-rus.com 08:36
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Экономика
Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой
Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:41
Здоровье
Врач перечислил симптомы рака щитовидной железы
Газета Кемерова 05:16
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Как сообщает Piter.tv, российский и американский кинорежиссер Андрей Кончаловский рассказал о причине, по которой он решил заменить актера Александра Домогарова на Гошу Куценко.
CT news 10:02
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 01:27
Армия и оружие
ВВС США заказали у Boeing первую партию истребителей F-15EX
В Boeing отметили, что F-15EX несет больше вооружения, чем любой другой истребитель его класса, и способен запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов - примерно 7 м - и весом до 7000 фунтов - около 3,2 т. Судя по сообщению на сайте американских ВВС, восемь новых самолетов разместят на авиабазе Эглин в штате Флорида: там они примут участие в испытаниях.
Газета.Ru вчера в 07:24
Политика
Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки
Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40