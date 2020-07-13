Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законопроектов о создании в Арктике особого режима работы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты.

Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике

Происшествия Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. 67

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